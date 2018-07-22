مذيعة الملابس غير المحتشمة تطلب من السعودية العفو.. فيديو

اعتذرت الإعلامية السعودية شيرين الرفاعي، عن المقطع الذي ظهرت فيه منذ أسابيع، مرتدية زيًا وُصف بأنه "غير محتشم"، وأثار موجة جدل واسعة، أدت إلى إحالتها للتحقيق.





وقالت "الرفاعي"، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتقدم بالاعتذار الشديد عما تم تداوله من فيديو تدشين قيادة المرأة للسيارة في وطني الحبيب أبقى ابنتكم ولكم مني كل الاحترام والتقدير.. والعفو عند المقدرة".





وكانت وزارة الإعلام عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، أعلنت عن إحالة الإعلامية السعودية للتحقيق بعد انتشار مقطع فيديو لها، وهي تقدم تقريرًا عن قيادة المرأة، وترتدي ملابس "غير محتشمة"، ما تسبب بجدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





وظهرت شيرين في مقطع فيديو مرتدية ملابس، تظهر فيها بعباءة بيضاء مفتوحة تكشف جزءًا من جسدها، وجزء من شعرها بشكل غير مألوف لدى نساء المملكة المعروفات بملابسهن المحتشمة.



