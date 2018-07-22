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وفد جامعة طنطا يختتم برنامج التبادل الطلابي بجامعة نزوى بسلطنة عمان

الأحد 22/يوليه/2018 - 08:27 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
احمد علي
أقامت جامعة نزوى بسلطنة عمان حفلا ختاميًا لوفد جامعة طنطا بعد أن خاضوا تجربة برنامج التبادل الطلابي في ثلاثة أسابيع قضوها فى الجامعة اعتبارا من بداية الشهر الجاري تحت رعاية الدكتور أحمد بن خلفان الرواحي، رئيس الجامعة وسعود بن ناصر بن علي الصقري مدير مركز التميز الطلابي بجامعة نزوى.

وقال الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب إن هذه المشاركة تأتي ضمن برنامج التبادل الطلابي بين الجامعات العربية والذي يهدف إلى تنويع معارف الطلاب وإكسابهم مفاهيم جديدة والتعرف على حضارات الأمم وتاريخها، إلى جانب أن هذا البرنامج فرصة جيدة لتبادل الخبرات مع زملائهم بالجامعات العربية، مضيفا أن الوفد المبتعث من جامعة طنطا بلغ عددهم 10 طالبات من كافة التخصصات بمرحلتى الليسانس والبكالوريوس.

وقدمت ممثلة وفد جامعة طنطا الطالبة إسلام مدحت بكلية التجارة كلمة أعربت فيها عن الشكر الجزيل لجامعة نزوى على ما قدمته لهم من معارف وخدمات، كما دعت طلاب جامعة نزوي للحضور إلى مصر أم الدنيا وزيارة جامعة طنطا العريقة صاحبة المجد المشرق الضارب في أعماق تاريخ الجامعات المصرية كونها خامس جامعة في مصر، متمنية لجامعة نزوي دوام الرقي والازدهار.

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