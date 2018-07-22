مواعيد مباريات ليفربول القادمة فى الدوري الانجليزي وكأس الأبطال الودية

مواعيد مباريات ليفربول القادمة تنطلق اليوم بمواجهة نارية امام منافسه نادي بوروسيا دورتموند حيث تنطلق مواعيد مباريات ليفربول اليوم في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق وذلك في اطار مسابقة بطولة كأس الابطال الودية التي تقام في الولايات المتحدة الامريكية.



مواعيد مباريات ليفربول القادمة في كاس الابطال الودية.

مواعيد مباريات ليفربول القادمة ستكون اليوم امام بوروسيا دورتموند ويوم الخميس امام مانشستر سيتي في تمام الساعة الثانية صباحًا،ومانشستر يونايتد يوم السبت في تمام الساعة الحاديثه عشر مساءً.



قائمة ليفربول في كاس الابطال الودية

مواعيد مباريات ليفربول القادمة في كاس الابطال الودية ستشهد قائمة نارية تاتي على النحو التالي:كاريوس، كلاين، فابينيو، فان ديك، فينالدوم، جيمس ميلنر، نابى كيتا، ساديو ماني، محمد صلاح، جوميز، ستوريدج، جرويتش، كلافان، مورينو، لالانا، شاكيري، روبرتسون، أوريجى، سولانكى، ماتيب، فيليبس، جونز، ماركوفيتش، أوجو، وودبيرن، كيليهر، كاماتشو، شيريفيا، وجرابارا.



موقف محمد صلاح من كاس الابطال الودية

مواعيد مباريات ليفربول القادمة في كاس الابطال الودية ستشهد غياب المحترف الدولي المصري محمد صلاح وذلك وفقًا لما اعلنه المدرب الالماني يورجن كلوب حيث اكد ان محمد صلاح وساديو ماني لن يشاركوا في المباريات الودية وذلك نظرًا لانضمامهم مؤخرًا لمعسكر ليفربول.



التشكيل المتوقع لليفربول في كاس الابطال الودية

مواعيد مباريات ليفربول القادمة ستشهد محاولة الالماني يورجن كلوب مشاركه جميع اللاعبين وذلك من اجل الاطمئنان على مستواهم البدني وامكانياتهم قبل انطلاق الدوري الانجليزي

ومن المقرر ان تشهد مواعيد مباريات ليفربول القادمة تشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمة : اليسكو بيكر

خط الدفاع : آندرو روبرتسون - فيرجل فان دايك - ديان لوفرين - ترينت أليكساندر أرنولد

خط الوسط :جيمس ميلنر - جوردان هندرسون- لالانا

خط الهجوم :نابي كيتا - ستوريدج - شاكيري



مواعيد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي

مواعيد مباريات ليفربول القادمة ستفتح بالدوري الانجليزي امام ويست هام يونايتد يوم 12 من شهر المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف في اولى جولات الدوري الانجليزي.

بينما مواعيد مباريات ليفربول القادمة ستشهد مباراة قوية في ثاني جولات الدوري الانجليزي امام نادي كريستال بالاس يوم 20 من الشهر المقبل.