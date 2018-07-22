صحة الوادي تفحص 16838 مواطنا ضد فيروس سي

قالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إن المديرية فحصت 16838 مواطنًا ضد "فيروس سي" في 5 مراكز طبية بالمراكز الإدارية الخمسة.





وأضافت "مشرف"، أنه جرى فحص 7705 أشخاص بالخارجة، و3636 بمركز الداخلة، و2048 بالفرافرة، و2847 بمركز باريس، وفحص 1602 في مركز بلاط، وعلاج 187 آخرين، واستمرار فحص جميع المواطنين فوق 18 سنة بمقار كل مركز من المراكز الخمسة.





وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن المركز الطبي الأول وهو متحرك ويتواجد بميدان الإسعاف بمدينة الخارجة، بينما هناك 4 مراكز طبية ثابتة هي 3 مراكز في مستشفيات باريس وبلاط والفرافرة ومركز آخر في المركز الطبي أسفل الإدارة الصحية بمدينة موط.