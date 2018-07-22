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تعليم

التعليم: 58% نسبة النجاح بنتيجة الدور الثاني لثانوية البعثة المصرية بالسودان

الأحد 22/يوليه/2018 - 06:49 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد الموافق 22/7/2018 نتيجة امتحان الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/2018، لطلاب البعثة المصرية بالسودان والتي تنظمها وتشرف عليها الوزارة.

وفي هذا السياق صرح الدكتور رضا السيد حجازي- رئيس قطاع التعليم العام والمشرف العام علي الامتحانات، أن نسبة النجاح بامتحان الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان للعام الدراسي الحالي 2018 قد بلغت (58,0%) وأن نتيجة الامتحان قد جاءت على النحو التالي:

*بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الدور الثاني (50) طالبا/ طالبة.

*بلغ عدد الطلاب الذين اجتازوا الامتحان بنجاح (29) طالبا/ طالبة.

*بلغ عدد الطلاب الراسبين (21) طالبا/ طالبة.

وجدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان للعام الدراسي الحالي كانت قد بدأت يوم السبت الموافق 7/7/2018، حتى يوم السبت الموافق 14/7/2018.

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