مساعد وزير الخارجية: أحلم بألا تكون هناك تأشيرات بين الدول الإفريقية

قال السفير وائل عادل نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، إننا نستطيع أن نقول اليوم أننا وضعنا أيدينا على الطريق الصحيح في التعاون الجاد بين الشعوب الإفريقية، مؤكدًا أن الاستعمار هو من جعل حدودا لتلك الدول.



وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع نقابة المهندسين المصرية بروتوكول تعاون مع مجلس اعتماد المهندسين الأوغندي، إننا بعد فترة طويلة من الاحتلال استسلمنا لقوانينه، التي جعلت حدودا بين الأشقاء الأفارقة.



واستكمل حديثه: "أحلم بيوم يأتي قريبًا لا توجد تأشيرات بين الدول الإفريقية كما في الاتحاد الأوروبي، وحينها سنجد من يريد دخول الاتحاد الإفريقي بسعيه للحصول علي تأشيرة واحدة".



وأشار إلى أن المأساة الكبرى في الدول الإفريقية، أننا نتناحر علي 83 مليار متر مكعب، بينما كم الأمطار التي تهبط على الدول 1676 مليار متر مكعب، والأزمة ليست في النهر ولكن في كيفية الإدارة.



وتابع: "عندما يذهب 90% من تلك المياه بدون استخدام، مع تزايد حجم السكان في الدول الإفريقية في المأساة الكبرى، مقدمًا التحية لنقابتي المهندسين المصرية ونظيرتها الأوغندية على التعاون المثمر.