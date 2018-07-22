انطلاق أولى فعاليات إحنا السند فى كفر الشيخ



وعبرت العبسي عن سعادتها بالتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات الوطنية التى شاركتنا الحلم والنجاح مشيدة بأداء والتزام الجميع بالأهداف التنموية.



قال عضو مجلس الإدارة أمين صندوق الجمعية العمومية لنساء مصر إبراهيم طه: لدينا خطة عمل وشركاء نجاح من مؤسسات مجتمع مدني ووزارات وهيئات حكومية ونسعى جميعا من خلال التعاون البناء إلى تعزيز ثقافة مساندة الدولة والمواطن وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، واتقدم بالشكر للجميع على المساندة والدعم والتعاون من أجل خدمة الوطن.



ومن ناحيتها قالت أمين عام المبادرة، رئيس جمعية زوجات ضباط الشرطة رشا كامل: إن هدفنا خدمة المواطن وسنبذل قصارى جهدنا حتى نحقق هدفنا وهو أمر بسيط للغاية سيما أننا جميعا اتفقنا على حب الوطن وخدمة المواطن.



وكانت رئيس مجلس إدارة الجمعية العمومية لنساء مصر الدكتورة منال العبسي قامت يرافقها فريق العمل المكون من إبراهيم طه عضو مجلس إدارة الجمعية والدكتورة هويدا الوكيل مساعد رئيس الجمعية والدكتورة كاميليا جمال الدين وسمر الشرنوبي مستشاري الجمعية بتسليم قرابة 400 كرتونة من السلع الغذائية والمواد التموينية و500 قطعة الملابس للمستحقين من الأرامل والسيدات وشباب الصيادين، لتخفيف أعباء الحياة عنهم وشعورهم بمساندة المجتمع والمسئولين لهم كخطوة فى طريق تحقيق العدالة الاجتماعية.

انطلقت أولى فعاليات مبادرة احنا السند في محافظة كفر الشيخ بإقامة أول اجتماع داخل ديوان المحافظة، وذلك مساء أمس السبت برعاية الجمعية العمومية لنساء مصر برئاسة الدكتورة منال العبسي.قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه إطلاق مبادرة "احنا السند"، من قرية الملاحة بسيدي سالم وأيضا قرية برج مغيزل ببرج البرلس يعد انطلاقة قوية فى العمل الخيرى بالمحافظة.وأعلن المحافظ عن سعادته بالتعاون الرائع مع الجمعية العمومية لنساء مصر، برئاسة الدكتورة منال العبسى التي دشنت المبادرة وتنفذها بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى، ومنها بنك الشفاء المصرى، وبنك الطعام المصرى، وبنك الكساء المصرى، وبنك حياة كريمة، وجمعية زوجات ضباط الشرطة، وجمعية رعاية المرضى، وفاعل خير والفيروز والأكاديمية العربية لإعداد القادة وبمشاركة وزارتي الشباب والرياضة والثقافة وعدد كبير من الجمعيات الأهلية والهيئات والمؤسسات الوطنية.ومن ناحيتها قالت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر الدكتورة منال العبسي: "إن الانطلاق من قرى محافظة كفر الشيخ يأتي استكمالا لتفعيل المبادرة والتى بدأ تنفيذها منذ عام 2016م، حيث استهدفت محافظات أسوان وشمال وجنوب سيناء.وأكدت العبسي أن هناك ضرورة والتزام من مؤسسات المجتمع المدنى بالمسئولية الأخلاقية والمجتمعية تجاه أبناء الوطن ومساندة الفقراء وتنمية مهاراتهم لتحقيق تنمية مستدامة، وهذا ما يتم من خلال المبادرة التي تشهد نجاحا على أرض الواقع.وأضافت العبسي: "أن المبادرة جمعت شمل عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لنشر الخير فى المجتمع وبين أفراده من خلال التنسيق مع مؤسسات الدولة.وكشفت العبسي أن فعاليات تنفيذ المبادرة مستمرة في كفر الشيخ سيما أنه تم الاتفاق مع المحافظ اللواء سيد نصر على إقامة يوم رياضي كبير للمعاقين وكذلك احتفالية كبرى لتكريم الطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة في مختلف المراحل الدراسية على أن يتم ذلك برعاية السيد المحافظ وشركاء النجاح من منظمات المجتمع المدني والهيئات الرسمية والوزارات الحكومية المشاركين في مبادرة احنا السند.