علي جمعة: السحر والأعمال ثابتة بالكتاب والسنة لكن أثرها ضعيف.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن السحر والأعمال ثابتة بالكتاب والسنة، ولكن أثرها ضعيف، قال تعالى في كتابه الكريم: "إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا".



وأضاف "جمعة" خلال لقائه على فضائية" سي بي سي" أن السحر قد يصيب الإنسان بالخوف والرعب والحمى، ولكن الناس غالوا في ربط السحر بكل ضرر يحدث لهم، حتى لو كان الإنفلونزا.



وتابع أنه لا يمكن أن ننكر وجود الجن والعفاريت، وأيضًا لا يجب الانبهار أو الانهيار أمام هذه الأشياء الضعيفة، لافتا إلى أنه يمكن إبطال العمل أو السحر بقراءة الفاتحة واَية الكرسي والمعوذتين وسورة الجن والكافرون.