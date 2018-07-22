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العاصمة الإدارية: تسليم الحي الحكومي للدولة منتصف 2019 ..فيديو

الأحد 22/يوليه/2018 - 08:19 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة
حمزة شعيب
قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن المباني الحكومية في العاصمة الإدارية مجهزة بأحدث التكنولوجيات، وتضم 34 وزارة، ومبنى لرئاسة الوزراء والبرلمان.

وأوضح "الحسيني"، خلال حواره مع الإعلامية "عزة مصطفى" مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن حي الوزارات مكون من 36 مبنى ضخمًا، والبنية التحتية ضخمة وتم تجهيزها وإعدادها لمواجهة السيول.

وأضاف المتحدث باسم العاصمة الإدارية، أنه من المتوقع تسليم الحي الحكومي للدولة، تمهيدًا لنقل الوزارات بالكامل إلى العاصمة الإدارية منتصف 2019.

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