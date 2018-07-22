الحسينى: العاصمة الجديدة تضم 34 وزارة ومبنى لرئاسة الوزراء والبرلمان.. فيديو

قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إنه من المقرر أن يتم تسليم الحى الحكومى للدولة تمهيدا لنقل الوزارات بالكامل للعاصمة الجديدة.



وتابع المتحدث باسم العاصمة الإدارية، خلال حواره مع الإعلامية "عزة مصطفى" مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "المباني الحكومية في العاصمة الإدارية مجهزة بأحدث التكنولوجيات، موضحا:" المبانى ضخمة ومشرفة جدا والبنية التحتية تتبع أحدث الأساليب التكنولوجية".



وأشار إلى أن العاصمة الجديدة، تضم 34 وزارة، ومبنى لرئاسة الوزراء والبرلمان.