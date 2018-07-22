خبير مروري: رقصة الكيكي عقوبتها الحبس سنة أو غرامة 3000 جنيه

علق اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، على رقصة "كيكي" التي رقصتها الفنانتان دينا الشربيني وياسمين رئيس في الشارع بجوار سيارتيهما، قائلًا: "أرجو أن لا يمر الأمر بسهولة ولابد من توقيع عقوبة على كل من أدى هذه الرقصة".



وقال "الشاهد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إن هذه الرقصة ربما تسبب فوضى عارمة في الشوارع، مؤكدًا أن القانون لن يترك كل من قام بهذه الرقصة.



وأضاف أن رقصة "كيكي" تخالف قانون المرور، موضحًا أن هذه الرقصة تتسبب في تعطيل حركة المرور، وتوقع عقوبة عليها بالحبس سنة أو غرامة 3000 جنيه.



وطالب "الشاهد"، الأجهزة المرورية بسرعة التحرك فورًا لضبط كل من يحاولون قطع الطرق.