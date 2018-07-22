ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نقيب الإنتاج الحربي: الانفتاح الاقتصادي دمر مكاسب ثورة 23 يوليو

الأحد 22/يوليه/2018 - 08:24 م
صدى البلد
محمد غالي
قال سعيد النقيب، رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي، إن ثورة 23 يوليو قام بها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقيادات الجيش من أجل حياة أفضل، مشيرًا إلى أن أهداف الثورة كانت القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال والقضاء على الإقطاع وإقامة جيش وطني وإقامة عدالة اجتماعية وحياة ديمقراطية.

وأكد "النقيب" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الثورة ساعدت في القضاء على البطالة وبناء المصانع العملاقة وأجور تتناسب مع ظروف المعيشة ودعم للخدمات وتعليم وعلاج مجاني، مضيفا أن العامل يعمل بجد محافظًا على ساعات العمل والطاقة والخامات لذا كنا نصدر منتجاتنا للخارج فأصبح الجنيه المصري يساوي 3 دولارات وقتها.

وذكر رئيس النقابة العامة أن أهم إنجازات عبد الناصر للفقراء، فرض الرقابة الصارمة على التجار فكان من يرفع السعر يتم اغلاق محلة ومعاقبته أشد العقاب، مشيرًا إلى أن الأجور كانت تكفي طوال الشهر دون عناء.

وأوضح رئيس النقابة العامة، أنه لكي نكرر ما فعله عبد الناصر ورفاقه لنعيش حياة أفضل، يجب أن تعود الصناعات التي دمرها الانفتاح الاقتصادي مثل النسيج والحديد والصلب والسيارات والأسمنت، لافتا إلى أنه يجب الحفاظ على العمالة الفنية بتدريبها وعودتها لمواقع الإنتاج وترك سواقة التوك توك.

وأضاف النقيب، أنه يجب اتقاء الله فيما نحصل عليه من أجور ويجب أن يكون هناك حد أدنى مناسب للأجور وحد أقصى لا يشعل نار الحقد بين أبناء الوطن، فمن اخذ اجرا حاسبه عن العمل وان الله يحب اذ عمل احدكم عملا ان يتقنه.

وأشار رئيس النقابة العامة، يجب ان تكون هناك سياسة جديدة للتعامل بعنف مع من يستغل الظروف الاقتصادية الحالية للتربح على حساب الشعب، لافتا إلى أنه يجب الاستغلال الأمثل لما تم إنجازه من بنية أساسية في عهد الرئيس السيسي لصالح الفقراء ومحدودي الدخل، لعودة مصر للريادة في كل المجالات.

ترشيحاتنا

رد ساخر من محمد صلاح على تغريدة تريزيجيه

تعرف على مواعيد مباريات ليفربول بكأس الأبطال والقنوات الناقلة

تغريدات مثيرة بين بنزيما وفينسيوس جونيور

أغلى 5 صفقات في تاريخ ليفربول.. ومركز جيد لمحمد صلاح

خبير مروري: رقصة الكيكي عقوبتها الحبس سنة أو غرامة 3000 جنيه

مفاجأة.. النصر السعودي يقترب من ضم نجم الدوري الإنجليزي

80 مليون جنيه مكافأة تأهل منتخب مصر لمونديال روسيا

بث مباشر.. مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

يوسف صديق.. قصة الضابط الذي أنقذ ثورة يوليو من الفشل

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبروسيا دورتموند بكأس الأبطال

مرتضى منصور يكرم الأول على الثانوية العامة ويمنحه عضوية الزمالك ..فيديو

كواليس استبعاد جهاد جريشة من إدارة مباريات مونديال 2022

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبدعون في مهب الريح.. هكذا عصفت كلية الفنون الجميلة بأحلام 2000 طالب

بدء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. صور

اكتشف رحلتك إلى معالم أسوان السياحية قبل السفر ..صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور

فيديو

علي جمعة: السحر والأعمال ثابتة بالكتاب والسنة لكن أثرها ضعيف.. فيديو
الحسينى: العاصمة الجديدة تضم 34 وزارة ومبنى لرئاسة الوزراء والبرلمان.. فيديو
الوزراء: تحريك سعر الغاز الطبيعي هدفه تطوير الخدمات المقدمة للمواطن
أحمد موسى: السيسي أنصف صاحب الفضل في نجاح ثورة يوليو ..فيديو
العاصمة الإدارية: تسليم الحي الحكومي للدولة منتصف 2019 ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟