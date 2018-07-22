نقيب الإنتاج الحربي: الانفتاح الاقتصادي دمر مكاسب ثورة 23 يوليو

قال سعيد النقيب، رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي، إن ثورة 23 يوليو قام بها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقيادات الجيش من أجل حياة أفضل، مشيرًا إلى أن أهداف الثورة كانت القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال والقضاء على الإقطاع وإقامة جيش وطني وإقامة عدالة اجتماعية وحياة ديمقراطية.



وأكد "النقيب" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الثورة ساعدت في القضاء على البطالة وبناء المصانع العملاقة وأجور تتناسب مع ظروف المعيشة ودعم للخدمات وتعليم وعلاج مجاني، مضيفا أن العامل يعمل بجد محافظًا على ساعات العمل والطاقة والخامات لذا كنا نصدر منتجاتنا للخارج فأصبح الجنيه المصري يساوي 3 دولارات وقتها.



وذكر رئيس النقابة العامة أن أهم إنجازات عبد الناصر للفقراء، فرض الرقابة الصارمة على التجار فكان من يرفع السعر يتم اغلاق محلة ومعاقبته أشد العقاب، مشيرًا إلى أن الأجور كانت تكفي طوال الشهر دون عناء.



وأوضح رئيس النقابة العامة، أنه لكي نكرر ما فعله عبد الناصر ورفاقه لنعيش حياة أفضل، يجب أن تعود الصناعات التي دمرها الانفتاح الاقتصادي مثل النسيج والحديد والصلب والسيارات والأسمنت، لافتا إلى أنه يجب الحفاظ على العمالة الفنية بتدريبها وعودتها لمواقع الإنتاج وترك سواقة التوك توك.



وأضاف النقيب، أنه يجب اتقاء الله فيما نحصل عليه من أجور ويجب أن يكون هناك حد أدنى مناسب للأجور وحد أقصى لا يشعل نار الحقد بين أبناء الوطن، فمن اخذ اجرا حاسبه عن العمل وان الله يحب اذ عمل احدكم عملا ان يتقنه.



وأشار رئيس النقابة العامة، يجب ان تكون هناك سياسة جديدة للتعامل بعنف مع من يستغل الظروف الاقتصادية الحالية للتربح على حساب الشعب، لافتا إلى أنه يجب الاستغلال الأمثل لما تم إنجازه من بنية أساسية في عهد الرئيس السيسي لصالح الفقراء ومحدودي الدخل، لعودة مصر للريادة في كل المجالات.