ترام الإسكندرية.. ملف خاص في الأهرام عن عروس المتوسط

تنشر جريدة الأهرام التي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي علاء ثابت صباح غد الاثنين ملفا خاصا عن مدينة الإسكندرية الجميلة وذلك بمناسبة احتفالات الإسكندرية بعيدها القومي هذا الأسبوع .



ويحمل الملف عنوان "ترام الإسكندرية" وذلك باعتبار الترام كان شاهدا على كل الأحداث التي مرت بالمدينة التي تعيش على ضفاف البحر المتوسط .



ويضم الملف عددًا من الموضوعات الجديدة عن دخول المرأة فى مهنة سائق تاكسي البحر وعن صناعة شماسي وكراسي البحر وحماية هذه المهنة من الاندثار، وعن أهم المقاهي الثقافية والتاريخية بالمدينة وكيف واجهت جهل فضة المعداوي .



كما يضم الملف حكايات عن شارع النبي دانيال أهم وأقدم شارع يعود للعصر البطلمي فى المدينة، كما ينشر الملف تقريرا عن حوادث الغرق بغرب المدينة وطرق النجاة منها، بالإضافة لحوار مع عصمت داوستاشي أحد أهم الفنانين المصريين والعالميين عن ذكرياته بالمدينة وكيف رسم اللاعب العالمي محمد صلاح .