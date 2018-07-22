إحالة واقعة تأدية 259 طالبا الامتحانات الصناعية للنيابة رغم رسوبهم

أحال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، واقعة التلاعب بكشوف الطلاب وتسجيلهم لأداء الامتحان بالشهادة الثانوية الصناعية دون اجتيازهم النجاح فى الصفين الأول والثانى الثانوى بمدرسة أولاد يحيي الحاجر الثانوية الصناعية بنين بإدارة دار السلام التعليمية، مقابل مبالغ مالية بإجمالي 259 طالبا وطالبة الى النيابة العامة للتحقيق، كما قرر المحافظ إيقاف مدير المدرسة، ووكيلي شئون العاملين، وشئون الطلبة عن العمل.



وأوضح المحافظ، ان أعمال التفتيش والمتابعة التى تجريها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، كشفت من خلال فحص مدرسة أولاد يحيى الحاجر الثانوية الصناعية بدار السلام طلاب الانتظام "أعمال خرسانة، وأعمال النجارة والزخرفة، والإعلان والتنسيق" العام الدراسى 2017 – 2018 من واقع كشف مناداة الحاسب الآلى الصادرة من لجنة النظام والمراقبة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث قطاع القاهرة دور أول 2018، وعددهم منتظم عمال 933 تبين فقد 368 ملفا وتوجد إفادة بذلك من المدرسة، ولم يتم إضافة كل من فى الإفادة كملفات مفقودة.



كما كشفت أعمال التفتيش أنه بمراجعة أسماء الطلاب الواردة من كشوف المناداة هذا العام الصادرة من لجنة النظام والمراقبة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية ومقارنتها بنتائجهم فى الأعوام السابقة للتأكد من نجاحهم فى الصف الثانى، وذلك طبقا لكشوف الناجحين فى الأعوام السابقة الموجودة بقسم شئون الطلاب بالإدارة، تبين وجود 349 طالبا منتظما لم يؤدوا امتحانات الصف الثانى الثانوى الصناعى نهائيا، ولا توجد أسماؤهم فى نتائج الأعوام السابقة، ورغم ذلك تم إدارج أسمائهم ضمن المتقدمين لامتحانات الدبلوم هذا العام، وهذا يعنى عدم نجاحهم فى الصف الثانى، ورغم ذلك تقدموا لامتحانات الدبلوم وذلك بالمخالفة للقانون.



وأشارت عمليات التفتيش ايضا أنه بفحص نتيجة طلاب الصف الثانى الثانوى الصناعى منتظم للعام 2016 – 2017 بالمدرسة تبين أن النتيجة غير معتمدة من إدارة المدرسة والإدارة التعليمية ولا توجد عليها اية أختام.



من جانبه قال الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج إن لجان الفحص استكملت أعمالها وتوصلت إلى وجود مزيل على الاسم بالكامل لشهادة نجاح الصف الثالث الإعدادى للطالب "ع .ص . ا" مدرسة أولاد سالم قبلى، وبفحص ملف الطالب "أ .س . ع . م" قسم العمال نظام أعمال النجارة، تبين عدم وجود شهادة مرحلة التعليم الأساسى "الإعدادية العامة" داخل ملفه، وبفحص نتيجة قسم العمال 2016 – 2017 تبين أن الطالبين " أ . ع . م . ع" قسم العمال خرسانه و" ع . ح . س . ع" قسم العمال أعمال عمارة راسبان وباقيان للإعادة فى الصف الثانى 2016- 2017 وتم تسجيل اسميهما فى الصف الثالث فى كشف المتقدمين للدبلوم الفنى 2017 – 2018 وأديا الامتحان مع العلم أنهما باقيان للإعادة بالصف الثانى الصناعى قسم العمال هذ العام.