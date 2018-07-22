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متحدث العاصمة الإدارية: مخدناش من ميزانية الدولة جنيه واحد ..فيديو

الأحد 22/يوليه/2018 - 08:15 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة
حمزة شعيب
قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن المباني الحكومية في العاصمة الإدارية مجهزة بأحدث التكنولوجيات، وتضم 34 وزارة، ومبنى لرئاسة الوزراء والبرلمان، مضيفًا "حصيلة بيع الأراضى هي مصدر التمويل الوحيد".

وأضاف "الحسينى"، خلال حواره مع الإعلامية "عزة مصطفى" مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن نقل الوزارات سيتم على مراحل، لافتًا إلى أن الحي الحكومي يتكون من 36 مبنى".

وأشار إلى أن ميزانية بناء العاصمة الإدارية من خارج ميزانية الدولة، مرددًا "مخدناش من الدولة جنيه واحد".

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