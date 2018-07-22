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أخبار البلد

قرقاش: الحوثي لم يكسب معركة واحدة خلال العام الماضي

الأحد 22/يوليه/2018 - 08:18 م
صدى البلد
محمد غالي
وجه وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على حسابه في موقع تويتر، رسالة إلى من وصفهم بالمراهنين على الحوثي وعلى رأسهم الدعم الإيراني والمال القطري.

وقال "قرقاش"، في تغريداته: "الحوثي خلال العام الماضي لم يكسب معركة أو يتقدم على الأرض".

وأضاف: "غدره بحليفه كشفه أمام العديد من محاربيه، خسارته الحديدة ستكون في هذا السياق".

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