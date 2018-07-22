وزارة الأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة.. تعرف على الشروط

أعلنت الإدارة العامة للتفتيش العام بالأوقاف عن حاجتها لـ10 فنيين تنفيذيين هندسيين للعمل بالإدارة، مشترطة أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة، وأن يكون على الدرجة الثانية على الأقل، وأن يكون حاصلًا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية خلال العامين السابقين.



واشترطت الوزارة، ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة وتمت مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة.



كما اشترطت ألا يكون قد سبقت إحالته إلى المحكمة التأديبية أو لجنة القيم أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره.