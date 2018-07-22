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ديني

الأوقاف: افتتاح 21 مدرسة علمية جديدة لتصحيح المفاهيم الخاطئة

الأحد 22/يوليه/2018 - 08:16 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اليوم، الأحد، افتتاح واحد وعشرين مدرسة علمية جديدة، ليصل عدد المدارس العلمية إلى 94 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الأوقاف، في بيان له، ضرورة الالتزام بالمنهج الوسطي، منوهًا بأن هذه المدارس تأتي في إطار سعي وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتجديد الخطاب الديني.

وذكر البيان عدد المدارس الجديدة وهي: مديرية أوقاف الشرقية وعدد المدارس بها (3)، ومديرية أوقاف القليوبية وعدد المدارس بها (2)، ومديرية أوقاف كفر الشيخ وعدد المدارس بها (4)، ومديرية أوقاف الإسكندرية وعدد المدارس بها (1)، مديرية أوقاف الفيوم وعدد المدارس بها (1)، ومديرية أوقاف أسيوط وعدد المدارس بها (1)، ومديرية أوقاف سوهاج وعدد المدارس بها (5)، ومديرية أوقاف الوادي الجديد وعدد المدارس بها (1)، ومديرية أوقاف شمال سيناء وعدد المدارس بها (2)، مديرية أوقاف قنا وعدد المدارس بها (1).

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