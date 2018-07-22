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اقتصاد

إحباط تهريب عسل نحل وأدوية تخسيس بـ1.5 مليون جنيه بجمارك السخنة

الأحد 22/يوليه/2018 - 08:18 م
رجال الجمرك
رجال الجمرك
محمد يحيي
أحبطت جمارك العين السخنة برئاسة سمير عبدالستار، محاولة تهريب 84 جركن عسل نحل و28 كرتونة مكملات غذائية وأدوية تخسيس بقيمة 1.442 مليون جنيه، كانت مخبأة داخل حاوية ورادة من الصين برسالة أثاث منزلي.

وتم تشكيل لجنة من سيد السروج، وخالد خلف الله، ومحمد عباس، ومحمود شعبان، ومحمد البهنسى ، وجمعة عبده ، وجمال مبارك ، وأنور محمد عبدالمنعم، وأحمد عبداللاه، وعبد الهادى محمد.

وتم تحرير محضر بالواقعة بعد اخطار محمد النجار رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
إحباط تهريب عسل نحل وأدوية تخسيس بـ1.5 مليون جنيه بجمارك السخنة
إحباط تهريب عسل نحل وأدوية تخسيس بـ1.5 مليون جنيه بجمارك السخنة
إحباط تهريب عسل نحل وأدوية تخسيس بـ1.5 مليون جنيه بجمارك السخنة
إحباط تهريب عسل نحل وأدوية تخسيس بـ1.5 مليون جنيه بجمارك السخنة
إحباط تهريب عسل نحل وأدوية تخسيس بـ1.5 مليون جنيه بجمارك السخنة
إحباط تهريب عسل نحل وأدوية تخسيس بـ1.5 مليون جنيه بجمارك السخنة

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