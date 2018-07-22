إحباط تهريب عسل نحل وأدوية تخسيس بـ1.5 مليون جنيه بجمارك السخنة





وتم تحرير محضر بالواقعة بعد اخطار محمد النجار رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أحبطت جمارك العين السخنة برئاسة سمير عبدالستار، محاولة تهريب 84 جركن عسل نحل و28 كرتونة مكملات غذائية وأدوية تخسيس بقيمة 1.442 مليون جنيه، كانت مخبأة داخل حاوية ورادة من الصين برسالة أثاث منزلي.وتم تشكيل لجنة من سيد السروج، وخالد خلف الله، ومحمد عباس، ومحمود شعبان، ومحمد البهنسى ، وجمعة عبده ، وجمال مبارك ، وأنور محمد عبدالمنعم، وأحمد عبداللاه، وعبد الهادى محمد.