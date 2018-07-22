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بناء مصر: ثورة يوليو قضت على الاستعمار الفكري

الأحد 22/يوليه/2018 - 08:28 م
سيد شريف، مؤسس مبادرة
سيد شريف، مؤسس مبادرة بناء مصر لدعم المشروعات الصغيرة
هنأ سيد شريف، مؤسس مبادرة بناء مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، القوات المسلحة والشعب المصرى بمناسبة الذكرى 66 لثورة 23 يوليو المجيدة، قائلا:" ثورة 52 يوليو كانت البداية الحقيقة لاستعادة الوطن والقضاء على حقبة الملكية والاستعمار الفكرى".

وأضاف شريف، فى بيان له اليوم، أن ذكرى ثورة 23 يوليو تأتى بالتزامن مع ما تخوضه البلاد من حرب شرسة لا تقل خطورة عما واجهته إبان ثورة يوليو، لافتا إلى أن الـ5 أعوام الماضية وبالتحديد منذ 30 يونيو 2013 بمثابة عبور جديد بالبلاد لعصور النهضة والبناء وصناعة الحضارة واستكمال لما بدأته 23 يوليو.

وأشار إلى أن 23 يوليو علمت البشرية عظمة الشعب المصرى وقدرته على البناء والتصدى لأى محاولة من شأنها تغيير هويته الوطنية والعصف بذهنه ومقدراته، لذا ستظل واحدة من أعظم وأنبل الثورات فى تاريخ مصر الحديث.

وشدد مؤسس المبادرة، على ضرورة استلهام العبر والدروس العظيمة من ثورة يوليو وجعلها واقعا معايشا يساهم فى التحركات التى تخوضها البلاد لصنع حضارة تليق بمكانتها الرائدة، وقضى على عهود الرجعية والتخلف عن ركب الدول المتقدمة.

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