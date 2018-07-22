العراق: مقتل قياديين من تنظيم داعش بقصف جوي شمال شرق ديالي

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بمقتل اثنين من قيادات ما يسمى "ولاية ديالي" بتنظيم داعش الإرهابي، في قصف جوي استهدف تجمعا لهم شمال شرق محافظة ديالي.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر قوله إن اثنين من قيادات ولاية ديالي في "داعش" قتلا في القصف الجوي الذي استهدف تجمعا للتنظيم في منطقة بلكانة شمال شرق ب‍عقوبة، مؤكدا أن قصف تجمع "داعش" يعتبر ضربة قوية للتنظيم، وكشف عن تطور البعد الاستخباري في تعقب خلاياه.



وكان قائد عمليات ديالي أعلن صباح اليوم مقتل 15 من مسلحي داعش بقصف جوي استهدف تجمعا لهم في منطقة بلكانة شمال شرق بعقوبة.