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محافظات

بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بقرى ومدن سيناء

الأحد 22/يوليه/2018 - 08:27 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
احمد صالح
بدأت مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء اليوم، الأحد، في تنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال علي مستوي قري ومدن المحافظة؛ بتشكيل فرق ثابتة ومتحركة لتحقيق الهدف من الحملة.

وقال الدكتور عربي محمد، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، إن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستمر لمدة 4 أيام في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي تستهدف الأطفال من سن 4 أشهر حتى 5 سنوات، وقال إن البداية كانت بتطعيم الأطفال بمنطقتى وسط المدينة وحى المساعيد، بمدخل مدينة العريش الغربي.

وأضاف "محمد"، أنه تم تحديد أماكن التطعيم في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، إلى جانب الفرق الثابتة والمتحركة في أماكن التجمعات والمناطق والأحياء.

وأوضح في بيان اليوم، أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل، وليست له آثار جانبية، وأنه يجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم، مناشدًا المواطنين الحرص على تطعيم أطفالهم للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

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