بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بقرى ومدن سيناء

بدأت مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء اليوم، الأحد، في تنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال علي مستوي قري ومدن المحافظة؛ بتشكيل فرق ثابتة ومتحركة لتحقيق الهدف من الحملة.





وقال الدكتور عربي محمد، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، إن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستمر لمدة 4 أيام في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي تستهدف الأطفال من سن 4 أشهر حتى 5 سنوات، وقال إن البداية كانت بتطعيم الأطفال بمنطقتى وسط المدينة وحى المساعيد، بمدخل مدينة العريش الغربي.





وأضاف " محمد"، أنه تم تحديد أماكن التطعيم في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، إلى جانب الفرق الثابتة والمتحركة في أماكن التجمعات والمناطق والأحياء.



