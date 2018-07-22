أحمد موسى: السيسي أنصف صاحب الفضل في نجاح ثورة يوليو ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي كرّم عددًا من شهداء الجيش الأبطال؛ تقديرًا لهم اليوم، الأحد، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية .





وأضاف "موسى"، في برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنصف العقيد يوسف صديق، الذي كان أحد أسباب نجاح ثورة يوليو، قائلًا: "ما حدش يزور التاريخ، والتاريخ ما بينساش".





وأوضح الإعلامي، أن الأمانة أمر مهم، ويجب الحفاظ على تاريخ مصر، وعدم تحريفه، مشيرًا إلى أن العقيد يوسف الصديق، كان له دور بارز جدًا في نجاح ثورة يوليو.