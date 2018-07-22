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الوزراء: تحريك سعر الغاز الطبيعي هدفه تطوير الخدمات المقدمة للمواطن

الأحد 22/يوليه/2018 - 08:25 م
السفير أشرف سلطان
السفير أشرف سلطان المتحدث بأسم مجلس الوزراء
كريـم الخـطيب
قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ارتفاع أسعار الغاز جاء بعد دراسة وحسابات جيدة، مشيرا إلى أن تحريك سعر الغاز الطبيعي يصب في مصلحة المواطن لتطوير الخدمات.

وأضاف «سلطان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة في مصر» المذاع على قناة «الحياة» أن أسعار الغاز الجديدة تهدف لمعالجة "التشوه" الموجود في هيكل أسعار اسطوانات البوتاجاز في المنازل.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تحريك الأسعار جاء حتى لا يكون هناك فجوة في أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز، مضيفا أن هناك دعما من الدولة في الغاز المقدم للمواطنين بدرجة كبيرة.

وشدد على أن تحريك سعر الغاز الطبيعي لم يتأخر لكنه أخذ وقتا في الدراسة، مؤكدا أنهم يسعوان الي الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن، ومازالت أسعار الغاز للمنازل أو اسطونات البوتاجاز مدعومة من الدولة حتى بعد الزيادة.

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