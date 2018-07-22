مدير الفتوى يوضح كيفية احتساب أشواط السعي بين الصفا والمروة

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك فهمًا عن كيفية السعي بين الصفا والمروة.



وأوضح «عويضة» خلال فتوى له، أن البعض يسعى من الصفا للمروة، ثم يعود من المروة إلى الصفا ويظن أن هذا شوط واحد، ولكنه سعى شوطين وليس شوطًا فقط.



وبيّن أن السعي سبعة أشواط يبدأ الساعي من الصفا ويختم بالمروة، فإذا بدأ من الصفا ووصل المروة هذا يعد شوط واحد، وإذا رجع من المروة إلى الصفا هذا يعد شوطين، وإذا رجع من الصفا إلى المروة «ثلاثة»، وهكذا، حتى يكمل السبعة.

