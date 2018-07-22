ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

مدير الفتوى يوضح كيفية احتساب أشواط السعي بين الصفا والمروة

الأحد 22/يوليه/2018 - 08:25 م
السعي بين الصفا والمروة
السعي بين الصفا والمروة
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك فهمًا عن كيفية السعي بين الصفا والمروة.

وأوضح «عويضة» خلال فتوى له، أن البعض يسعى من الصفا للمروة، ثم يعود من المروة إلى الصفا ويظن أن هذا شوط واحد، ولكنه سعى شوطين وليس شوطًا فقط.

وبيّن أن السعي سبعة أشواط يبدأ الساعي من الصفا ويختم بالمروة، فإذا بدأ من الصفا ووصل المروة هذا يعد شوط واحد، وإذا رجع من المروة إلى الصفا هذا يعد شوطين، وإذا رجع من الصفا إلى المروة «ثلاثة»، وهكذا، حتى يكمل السبعة.

ترشيحاتنا

مفاجأة.. النصر السعودي يقترب من ضم نجم الدوري الإنجليزي

كارتيرون يصدم الاهلي ويطلب رحيل مدافع الفريق الجديد

بالاسم ورقم الجلوس .. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2018

مرتضى منصور يكرم الأول على الثانوية العامة ويمنحه عضوية الزمالك ..فيديو

بدء المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2018.. غدا

مدرب ليفربول: سنلعب بتشكيلين مختلفين أمام بروسيا دورتموند

تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات .. وزير التعليم العالي: 23% من طلاب علمي علوم حصلوا على أكثر من 95% .. فيديو

صدى البلد في منزل نجلة شهيد القوات المسلحة بعد وعد السيسي بحضور زفافها ..فيديو

مصطفى فتحي يجدد عقده مع الزمالك 4 سنوات

مرتضى منصور يدرس حصول معروف يوسف على الجنسية المصرية

غامرت بحياتها لالتقاط سيلفي مع الأسد.. فكانت نهايتها مأساوية

3 جرائم هزت الرأي العام في مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبدعون في مهب الريح.. هكذا عصفت كلية الفنون الجميلة بأحلام 2000 طالب

بدء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. صور

اكتشف رحلتك إلى معالم أسوان السياحية قبل السفر ..صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

الديكور النحاسى.. لمسة شرقية مميزة لمنزلك..صور

فيديو

علي جمعة: السحر والأعمال ثابتة بالكتاب والسنة لكن أثرها ضعيف.. فيديو
الحسينى: العاصمة الجديدة تضم 34 وزارة ومبنى لرئاسة الوزراء والبرلمان.. فيديو
الوزراء: تحريك سعر الغاز الطبيعي هدفه تطوير الخدمات المقدمة للمواطن
أحمد موسى: السيسي أنصف صاحب الفضل في نجاح ثورة يوليو ..فيديو
العاصمة الإدارية: تسليم الحي الحكومي للدولة منتصف 2019 ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟