البرلمان يكشر عن أنيابه بدور الانعقاد الثالث.. هجوم النواب يجبر حكومة إسماعيل على الاعتذار.. صدام برلماني مع اليونسكو والعموم البريطاني.. وطلبات الإحاطة من نصيب وزيري التعليم والتنمية المحلية

4 0 طلب إحاطة ضد وزير التعليم لسؤاله عن النظام الجديد

البرلمان يرفض مطالب دولية بزيارة مرسي وتكريم شوكان

هجوم على وزير التنمية المحلية بعد تصريح القمامة

البرلمان يبدأ دور انعقاده بمهاجمة الحكومة

40 طلب إحاطة لوزير التعليم

البرلمان يهاجم العموم البريطاني

البرلمان ووزير التنمية المحلية

عبد العال يهاجم اليونسكو

شهد دور الانعقاد الثالث للبرلمان عدة معارك على جبهات مختلفة، كان بطلها الرئيسي رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إلا أن تلك المعارك في كل الأحوال كانت أكثر هدوءا فيما يتعلق بالهجوم على الحكومة مقارنة بأدوار الانعقاد السابقة، فيما كان النواب والإعلام أصحاب النصيب الأكبر من الصدام مع رئيس البرلمان.للمرة الأولى منذ انتخاب مجلس النواب المصري، خصص مجلس النواب جلسة عامة لمهاجمة حكومة شريف إسماعيل في أكتوبر الماضي، برعاية رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، الذي اعتبر أن «الحكومة متراخية ومتأخرة دائما»، وطالبها بأن «تكون خطواتها سريعة مثل خطوات رئيس الجمهورية».وجاء ذلك أثر عدد من الأزمات التي تصاعدت خلال فترة الإجازة البرلمانية أبرزها نقص الأدوية واحتكار بعض الشركات لمنظومة توزيع الدواء في مصر.وقال رئيس مجلس النواب: «المشكلة دائما في الصناديق هي فكرة الاحتكار، والاحتكار ممنوع في الدستور، والحكومة لم تلتفت لهذا الشأن، ويبدو أن الحكومة مسترخية وحضورها في الجلسات باهت، ولا تعمل كما يعمل رئيس الجمهورية، ودائمًا ليست في خطوة متأخرة فقط وإنما الحكومة دائما في خطوات متأخرة، والآن جاء دور هذا المجلس لتفعيل دور الحكومة من الناحية الدستورية».يعد وزير التربية التعليم الدكتور طارق شوقي صاحب نصيب الأسد من هجوم النواب بسبب نظام التعليم الجديد، وعدم فهم النواب له.وفي هذا الشأن، تم تخصيص جلسة عامة في أكتوبر الماضي للرد على 40 طلب إحاطة موجهة للوزير، ولمناقشة عدد من القضايا الهامة التى تخص منظومة التعليم، وأبرزها ملف المدارس اليابانية وقرارات إضافة مادة التربية الرياضية للمجموع ثم التراجع عنها، فضلا عن خروج مادة الحاسب الآلى من المجموع رغم أهميتها، وتـأخر إرسال قانون التعليم والذى وعد اللجنة بإرساله عند توليه مهام الوزارة.حالة من الغضب انتابت نواب البرلمان بعد طلب وفد من أعضاء مجلس العموم البريطاني بزيارة الرئيس المعزول محمد مرسي في السجن، للاطمئنان على حالته الصحية، التي تدهورت خلال السنوات الأخيرة، نتيجة – وفقا لوصف الوفد- الإهمال المتعمد من قبل السلطات المصرية.وفي سياق متصل، صرحت لجنة الشئون الخارجية بأن هذا الطلب يمثل "تدخلًا سافرًا، وغير مقبول في الشأن المصري، ولا يبرره الادعاء بالدفاع عن حقوق الإنسان"، معترفة بأن "تلك الانتهاكات تحدث في مختلف ربوع العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، من دون أن يُحرك النواب البريطانيون ساكنًا"، على حد زعمها.تعتبر هذه الواقعة من أكبر الأزمات بين المجلس والحكومة والتي نجح فيها البرلمان في فرض الاعتذار على وزير التنمية المحلية والحكومة.وشن أعضاء مجلس النواب بالجلسة العامة لمجلس النواب هجوما حادا على اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية السابق، بعد تصريحاته المسيئة للنواب، بأنه يلقي طلباتهم بالقمامة، وهو ما آثار غضب أعضاء المجلس، وطالبوا بإقالة الوزير أو سحب الثقة منه.ووجّه "عبد العال" حديثه للمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، متسائلًا بغضب: "ما هو العمل مع وزير التنمية المحلية؟" وارتفعت أصوات النواب مطالبة بإقالة الوزير.وقال مروان إن الحكومة تقدر وتحترم مجلس النواب وجميع النواب، ورد على هجوم النواب ومطالبتهم بإقالة وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي بسبب تصريحاته المسيئة للنواب: "أنا آخذ الأمور بجدية، وأرجو منحي فرصة ومهلة للعودة لرئيس مجلس الوزراء، ولن يكون إلا ما يرضيكم، أرجو منحي فرصة إن كان لي بعض العشم والتقدير عند حضراتكم".واعتذر اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، في بيان رسمي عن تصريحاته بشأن توصيات نواب البرلمان.وقال: "استخدام بعض الألفاظ كان إساءة في التعبير، أعـتذر عنها للسيد رئيس المجلس والسـادة النـواب، وكان رغبة في التأكيد على إعمال الدستور والقانون فيما يتعلق بالبعـد عن الوساطة والمحسوبية ونصرة للحيادية والشفافية في معايير الاختيار"، إلا أن الاعتذار لم يكن كافيا للنواب".وفي جلسة ودية، التقى أبو بكر الجندي، بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل، برئيس مجلس النواب علي عبد العال، لمناقشة الأزمة، واحتوائها.وقال وزير شئون مجلس إن الأزمة "تم احتواؤها"، وأضاف مروان في تصريح مقتضب لمحرري البرلمان، بعد اللقاء: "الأزمة انتهت"، وكرر كلامه مؤكدا القول: "الأزمة تم احتواؤها بين كبيرين بحثا الموضوع"، في إشارة للقاء عبد العال وإسماعيل.فيما اكتفى وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، بالصمت، بعد لقائه عبد العال، مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ورفض الرد على أي أسئلة.انتقد رئيس مجلس النواب علي عبد العال، منح منظمة اليونسكو جائزة لـ«شخص متهم في جريمة جنائية»، في إشارة للمصور محمود أبو زيد المعروف بشوكان، والمحبوس منذ أغسطس من عام 2013، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام رابعة».وقال عبد العال: «اليونسكو تعتزم منح جائزة لشخص متهم في جريمة جنائية مدعومة ببعض المنظمات المشبوهة وبعض الدول المارقة المعروفة بدعمها للإرهاب، هذه المنظمة للتربية والعلوم والثقافة، ليس لها دخل من قريب أو من بعيد في الزج بنفسها في أمور ذات طابع سياسي، وقد حاولت أن تنحى منحى سياسيا في وقت سابق، ما حدا ببعض الدول للخروج منها، ونحن في مجلس النواب المصري نحذر هذه المنظمة، وأن تبتعد عن السياسة وتركز بحكم لائحتها الأساسية في التربية والعلوم والثقافة، وتبتعد عن الزج بنفسها في السياسة، هذا أمر لا يمكن أن يقبله مجلس النواب ولا أي دولة أخرى، لاسيما أن مصر إحدى الدول المؤسسة لها سنة 1945».وقال عبد العال إن محمد صلاح لاعب كرة القدم هو أولى بذلك التكريم، حيث يعد مثلا أعلى للشباب.