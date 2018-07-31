ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

روما يتحرك بقوة لضم سوسو مهاجم ميلان

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 09:10 م
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت صحيفة (كورييري ديللو سبورت)، أن نادى روما يريد الحصول على خدمات الإسباني سوسو، نجم ميلان بعدما فشل فى ضمه في الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مونشي المدير الرياضي للذئاب، تحدث مع أليساندرو لوتشي، وكيل أعمال سوسو، بعدما اتفقا على تجديد عقد فلورينزي مع روما.

وأفادت الصحيفة بأن عملية انتقال سوسو إلى روما، معقدة لكنها ليست مستحيلة، مضيفة إن دييجو بيروتي، جناح روما، قد يكون المفتاح في إتمام الصفقة، في ظل اقتناعه بأنه لم يعد على رأس أولويات إيزيبيو دي فرانشيسكو، المدير الفني لروما مما يمهد لصفقة تبادلية بين روما وميلان.

ترشيحاتنا

غاندي الإيراني..صاحب النجمة في قبضة مخابرات خامنئي

بمشاركة النني.. أرسنال يطيح بتشيلسي من الكأس الدولية للأبطال بركلات الترجيح ..شاهد

مانشستر يونايتد يجدد التفاوض مع لاعب برشلونة

الشرطة الأمريكية تكشف عن قاتل طبيب بوش الأب

حكم صوم العشر من ذى الحجة بنية قضاء رمضان

جمهور اليوفنتوس يحاصر كريستيانو رونالدو أمام فندق إقامة الفريق.. فيديو

يوسف معرف: فضّلتُ الأهلي على عروض الخليج وتونس

رضا شحاتة: أول قمة لعبتها كانت ماتش 1/6.. فيديو

الحكم يغفل عن ركلة جزاء ويتسبب في تعادل سلبي بين النجوم وطلائع الجيش

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

بعد وضع عدد من الاشتراطات الفنية لاستيراد أرز الشعير.. الزراعيين: الحجر الزراعي المصري وضع ضوابط لاستيراده.. الفلاحون: قرار الاستيراد يؤثر على زراعة الأرز

منتخب مصر على موعد مع المعاناة تحت قيادة خافيير آجيري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟