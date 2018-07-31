روما يتحرك بقوة لضم سوسو مهاجم ميلان

ذكرت صحيفة (كورييري ديللو سبورت)، أن نادى روما يريد الحصول على خدمات الإسباني سوسو، نجم ميلان بعدما فشل فى ضمه في الموسم الماضي.



وأشارت الصحيفة إلى أن مونشي المدير الرياضي للذئاب، تحدث مع أليساندرو لوتشي، وكيل أعمال سوسو، بعدما اتفقا على تجديد عقد فلورينزي مع روما.



وأفادت الصحيفة بأن عملية انتقال سوسو إلى روما، معقدة لكنها ليست مستحيلة، مضيفة إن دييجو بيروتي، جناح روما، قد يكون المفتاح في إتمام الصفقة، في ظل اقتناعه بأنه لم يعد على رأس أولويات إيزيبيو دي فرانشيسكو، المدير الفني لروما مما يمهد لصفقة تبادلية بين روما وميلان.

