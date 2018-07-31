انفوجراف .. 10 معلومات عن خانقاة أبو السعادات سلطان مصر والشام بصحراء المماليك

في تاريخ دولة المماليك هناك سلاطين كثيرون تركوا بصمات لا تنسي خاصة بما خلفوه وراءهم من أثار ومنشآت حملت أسماءهم، ومن هؤلاء الناصر فرج بن برقوق الذي توجد آثار كثيرة باسمه ومنها خانقاة في صحراء المماليك بمنشية ناصر.



وينشر موقع صدي البلد 10 معلومات عنها :



1 - تقع ضمن مجموعة معمارية تحمل رقم 149 ضمن الأثار الإسلامية، ويرجع تاريخها إلي 801 هـ / – 1411 م.



2 - أنشأها السلطان فرج تنفيذًا لوصية والده برقوق الذي طلب منه أن يدفن في الصحراء خارج باب النصر.



3 - الخانقاة تضم مسجدا ظل في العصرين المملوكي والعثماني يستخدم في تشييع الجنازات منه.



4 - تميزت هذه المجموعة بازدواجية العناصر المعمارية، خاصة مآذن المسجد، مما أعطاها شكلا مختلفا.



5 - صاحبها الملك الناصر أبو السعادات فرج بن برقوق سلطان مصر والشام، جركسي الجنس ومصري المولد والمنشأ.



6 - هو السلطان السادس والعشرين من مماليك الترك ومصر والثالث من ملوك الجراكسة، ولد في عام 791 هـ.



7 - تولى فرج الحكم مرتين، الأولى وعمره عشر سنوات صبيحة وفاة أبيه، ثم عزله كبار الأمراء لسياسته الرعناء.



8 - استطاع فرج العودة للحكم بعد عام واحد سنة 808 هـ، وقبض على أخيه وأودعه السجن وبعث من يقتله فيه.



9 - قامت ضده ثورة في الشام بزعامة نائب السلطنة الشيخ المحمودي الذي تسلطن بعد ذلك، وقتل فرج في النهاية بدمشق.



10 - قام فرج ببعض الإصلاحات بحرمي مكة والمدينة المنورة، حيث أصلح المسجد الحرام بعد حريقه في 802 هـ.