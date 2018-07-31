أخصائي نفسي يوضح البرنامج العلاجي للتخلص من الإدمان.. فيديو

كشف الدكتور محمود عيد أخصائي نفسي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن البرنامج الذى يستخدمه الصندوق والذى يختلف من مريض لآخر على حسب درجة الإدمان التى وصل إليها، لافتا إلى أنه يحق للمريض أن يتصل بالصندوق حتى يتم تحديد موعد له.



أشار "عيد" خلال فقرة ببرنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم،إلى أن المريض يجلس مبدأيا مع فريق استشاري ثم يظل 5 أيام فى مرحلة "الديتوكس" ويتعاطى بعض الأدوية لتخطى أعراض الإنسحاب.



وأوضح أن الخطوة التى تليها هى التأهيل وتستمر لمدة 30 يوما، ولكل أسبوع هدف معين إذا تحقق يتم زيارته من قبل أهله، منوهًا إلى أن المرحلة التى تليها هى التأهيل المتقدم وهو عبارة عن برنامج نقاط يحصل عليها لتحقيقها.