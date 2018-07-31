شاهد.. آراء المواطنين بشأن توصيات الرئيس السيسى بمؤتمر الشباب.. فيديو

أعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم حول التوصيات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب السادس والذي عقد بجامعة القاهرة خلال اليومين الماضيين، وكان من بين هذه التوصيات إعلان عام 2019 "عــــــام التعلـــــــيم" وإطلاق المشروع القومي لتطوير نظام التعليم المصري الجديد، وإنشاء هيئة اعتماد جودة البرامج للتعليم الفني، التقنى وفقا للمعايير الدولية، وتكليف رئاسة الوزراء وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لإعداد خطة شاملة على مستوى الدولة.



أجرت عدسة صدي البلد لقاءات مع عدد من المواطنين لمعرفة آرائهم في قرار رئيس الجمهورية، بشأن تطوير التعليم في مصر وعودة الرياضة والثقافة والفن في الجامعات المصرية، وأيضا عن قرار الرئيس بشأن إنشاء حضانات للإبداع والابتكار.



وقال محمد رجب، إن تطوير التعليم شيء جميل نحتاجه بالفعل، ومن الممكن إنشاء مدارس أكثر وتطورها بشكل حديث، وأن الرياضة شيء مهم ولكن الأفضل الاهتمام بالنوادى المصرية وتخفيض أسعار اشتراكها والإكثار من عدد تواجد الملاعب الرياضية.



وأضاف يوسف محمد، أنه يجب الاهتمام بالتعليم بالطبع وتطويره من أجل التقدم وذلك في جميع المراحل العلمية.



كما أشارت الحاجة أم أحمد، إلى أهمية التعليم وسعادتها بالرئيس السيسي وداعية المولى له أن يرعاه ويرعى مصر.



وتابع الدكتور إبراهيم قائلا: أهمية التطوير واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعليم والاهتمام بالمعلم ويصبح راتبه أعلى من أى مرتبات بالدولة والحد من الدروس الخصوصية.