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إحدى المكرمات بالمؤتمر السنوي للاتصالات: حلمي العمل في شركة بترول.. فيديو

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 07:58 م
صدى البلد
آيات أحمد
قالت ندى أحمد، إحدى المكرمات بالمؤتمر السنوي للاتصالات، إنها كانت سعيدة جدًا وبذلت مجهودا كبيرا خلال الفترة الأخيرة لكى تستطيع أن تقف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشرح ابتكارها.

وأضافت أحمد فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنها كانت تجوب العالم كله لكى تصنع لنفسها مستقبل، مشيرة إلى أنها سوف تكمل دراستها فى جامعة بإنجلترا لكى تحقق نجاحها.

وأكدت، أمنيتى أن أعمل فى شركة بترول.

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