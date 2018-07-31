5 طرق لعلاج التهابات البشرة الحساسة في 5 دقائق



الطريقة:

- وضع زيت الصبار الذى يحتوى على مادة الالوفيرا على المناطق المصابة ثم نتركه حتى يجف تماما ثم نقوم بشطفه بالماء الدافئ، يمكن تكرار هذه العملية مرتين أو ثلاث مرات يوميًا لمدة أسبوع واحد على الأقل حتى نشعر بتحسن ونرى نتائج إيجابية.



3 - ماسك الشوفان لتخفيف التهاب البشرة:

إذا كانت بشرة الجسم حساسة أيضا فيمكننا تجربة ماسك أو حمام الشوفان.

يعتبر دقيق الشوفان من أكثر المواد فائدة فى علاج التهاب البشرة حيث يعمل على تقليل الحكة والتهيج والاحمرار المرتبطة بتقشير الجلد كما يحتوى على خصائص مهدئة تساعد البشرة على الاحتفاظ برطوبتها الطبيعية.



الطريقة :

ـوضع كوب من دقيق الشوفان في حوض استحمام مليء بالماء الدافئ.

ثم نجلس فى هذا الحوض لمدة 30 دقيقة يعمل ذلك على تهدئة الجلد.

و يتم شطف الجسم بماء نظيف ثم نترك الماء حتى تجف مع استخدام منشفة لينة ناعمة لا تجرح البشرة ثم نضع مرطب طبيعي على الجسم.

ويمكن تكرار هذه العملية يوميا قبل النوم حتى نحصل على النتائج المرجوة.



4 -الحليب لعلاج التهاب البشرة:

يعتبر الحليب مفيدا جدا فى ترطيب الجلد بعد إصابتها بالالتهاب حيث يعمل بمثابة مرطب طبيعي للبشرة لاحتوائه على البروتين مما يجعل له تأثير فعال على الجلد بالإضافة إلى وجود حمض اللبنيك الذى يقلل من تهيج الجلد والحكة.



الطريقة :

وضع منشفة فى كوب من الحليب البارد كامل الدسم ثم يتم فرك الحليب الزائد ثم توضع المنشفة على المنطقة المصابة لمدة 10 دقائق بعدها يتم غسل البشرة بماء نظيف.



ويمكن تكرار هذه العملية مرتين أو ثلاث مرات يوميا لبشرة صحية خالية من الشوائب.



كما يمكننا خلط ملعقتين من الحليب كامل الدسم وملعقة واحدة من العسل ويوضع هذا الخليط على الجلد الملتهب مع التدليك بلطف وتترك لمدة 10 دقائق ثم يتم شطف الوجه بالماء الدافئ تكرر هذه العملية مرتين يوميا لمدة أسبوع واحد.



5 - الخيار لعلاج التهاب الجلد وترطيب البشرة:

يعد الخيار قابضا طبيعيا ويحتوي على الكثير من الماء الذي يساعد على الحفاظ على الجلد وترطيبه بشكل مستمر بالإضافة إلى ذلك تعمل المواد المرطبة على تخفيف تهيج الجلد والتخلص من الحكة.



كما يحتوى على فيتامين سى الذى يعمل على تقليل الآثار الناتجة عن حروق الشمس ويعمل على إصلاح الجلد بشكل أسرع.



الطريقة :

طحن قطعة من الخيار ووضع العجينة على الجلد المصاب وتترك لمدة من 15 إلى 20 دقيقة ثم يتم شطف الجلد بالماء الدافئ تكرر هذه العملية مرتين يوميا لمدة أسبوع أو أسبوعين للحفاظ على رطوبة البشرة.



كذلك يمكننا وضع مزيج من خليط مطحون قطعة خيار واحدة مع مراعاة تقشيرها + ملعقتين من هلام الصبار في الخلاط لعمل معجون ناعم ثم يتم وضع العجينة على المناطق المصابة لمدة 10 دقائق ثم يشطف بالماء الدافئ وتكرر هذه العملية مرة واحدة يوميا حتى يتم حل المشكلة.

يحل الصيف وتظهر معه بعض علامات الإجهاد والتعب على البشرة نتيجة للتعرض لحرارة الشمس المرتفعة خلال هذه التوقيت والسهر طوال الليل، وهناك بعض الحالات التي تصاب بالتهابات البشرة، لذلك قدمت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية، بعض الوصفات الطبيعية بأقل تكلفة يمكنك استخدامها للقضاء علي الإصابة بالالتهابات البشرة نعرضها لكي في السطور القادمة.1 علاج التهاب البشرة الحساسة بزيت الزيتون:ـيحتوى زيت الزيتون على الأحماض الدهنية المغذية للجلد والتي تعمل كمرطب ممتاز للبشرة الجافة، بالإضافة إلى ذلك يحتوى زيت الزيتون على فيتامين E الذى يساعد الجسم على محاربة الجذور الحرة التي غالبا ما تكون مسؤولة عن شيخوخة الجلد مما يساعد على نضارة الجلد والبشرة.الطريقة :- وضع قليلا من زيت الزيتون في الميكروويف ليتم تدفئته، ثم يتم فرك زيت الزيتون الدافئ على البشرة الملتهبة وتدلك هذه المناطق بلطف بحيث يصل زيت الزيتون الى كل مناطق الإصابة مع التأكد من تشرب المناطق المصابة للزيت جيدًا، تكرر هذه العملية ثلاث مرات يوميا حتى تتحسن الحالة.2 - الصبار أفضل علاج لالتهاب البشرة:يحتوى نبات الصبار على مادة الألوفيرا التى تحتوى على فيتامين ج وتمتلك خصائص مهدئة حيث تعمل على ترطيب الجلد و تساعد على التخلص من التهاب البشرة كما أنها تقلل من تهيج وحكة الجلد.