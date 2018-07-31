ورشة فنون تشكيلية للأطفال بقرية الأشراف فى قنا

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة قنا ورشة فنون تشكيلية للأطفال خلال الفترة من 2 إلي 6 أغسطس القادم بمكتبة الطفل والشباب بقرية الأشراف.



ففي اليوم الأول يتم الالتقاء بالمتدربين من الأطفال المترددين على المكتبة لتوضيح أهداف ورشة أشكال فنية "من وحي ثورة 23 يوليو" والخامات المستخدمة في الورشة بمعرفة سيمون الأمين رزق الله مشرفة مكتبة الطفل والشباب بالأشراف.



أما في اليوم الثاني تبدأ فعاليات الورشة والتدريب على كيفية البدء في رسم أشكال فنية بالقلم الرصاص من وحي خيال الأطفال على الورق عن موضوع الورشة وهو "ذكرى ثورة 23 يوليو"، وفي اليوم الثالث يتم تعليم المتدربين طريقة تلوين الأشكال بطريقة مبسطة.



وفي اليوم الرابع حتى السادس يتم استكمال الأشكال الفنية وتدريب الأطفال على طريقة الإخراج الفني، إلي جانب عمل معرض بأعمال الأطفال المشاركين بالورشة بالمكتبة.

