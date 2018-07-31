أبناء الصعيد بجنوب سيناء يشكون تعنت شركة الوجه القبلى

مازالت شركة الوجه القبلى العاملة على خط" جنوب سيناء- الصعيد" تتعنت فى تطبيق قيمة الاشتراكات لأهالي جنوب سيناء رغم أن جميع شركات النقل تقوم بتطبيقها.



وقال عطية على أحمد، من أبناء محافظة قنا وأحد العاملين بالتعليم بجنوب سيناء إن شركة شرق الدلتا تقوم بعمل اشتراكات للعاملين بالمحافظة وذلك للحد من غلاء وارتفاع أسعار تذاكر النقل التى تتجاوز 240 جنيها للتذكرة الواحدة، مما يحمل الأسرة تكلفة لا يطيقونها وخاصة الأسر التي بها عدد كبير من الأبناء حيث إن الراتب لا يكفي سفرية واحدة.



أشار نجم الدين محمود بخيت من أبناء الصعيد إلى جميع الشركات بالوجه البحرى تقوم بتطبيق قيمة التخفيض، مشيرا إلى توجيه مخاطبات للمسئولين دون استجابة.



وطالب أبناء الصعيد بجنوب سيناء رئيس الوزراء بمنع تعنت شركة اتوبيس الوجه القبلى، وتطبيق قيمة الاشتراكات وخاصة أن كثير من الأسر تسافر لقضاء إجازة عيد الأضحى مع أسرهم فى الصعيد.

