العصار وعبد الغفار يكرمان الطلاب المتميزين بالأكاديمية المصرية للهندسة

كرّم الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، الثلاثاء، المتميزين من طلاب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى عن العام الدراسي 2017/2018، حيث يعد هذا الحفل هو الحفل السنوي الثالث للاحتفاء بطلبة الأكاديمية والاحتفال بتفوقهم ونجاحهم وما تم إنجازه على مدار العام الدراسي.



وقال "العصار" إن الأكاديمية تقوم بتأهيل طلابها علميًا وعمليًا من خلال المقررات الدراسية التي وضعها نخبة من أساتذة الهندسة في مصر، وكذلك توفير كافة احتياجات الطلاب الملتحقين بها من معامل تخصصية متميزة وورش مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، بالإضافة إلى توفير فرص للتدريب في شركات الإنتاج الحربي المختلفة.



وشجع "العصار" الطلبة على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والتفوق في دراستهم والاستغلال الأمثل لفرص التدريب التي تقدمها لهم الوزارة في الشركات والقطاعات التابعة لصقل مهاراتهم العلمية والمهنية والشخصية والبحثية في المراحل العلمية الأخيرة لهم، كما طالبهم بالالتزام برؤية الأكاديمية وشعارها المتمثل في "أخلاق .. علم .. عمل"، مشددًا على أن التعليم يعتبر ركيزة أساسية من أجل النهوض بمصر والمحافظة على أمنها القومي.



أشاد "عبد الغفار" بتميز طلبة الأكاديمية، كما أثنى على ما توفره وزارة الانتاج الحربى من سبل الدعم لهم وحرص الوزارة على التواصل المستمر مع وزارة التعليم العالي ، مؤكدًا على أن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة تعد إحدى ثمار التعاون المثمر بين وزارتيّ التعليم العالي والإنتاج الحربي في مجال التعليم والبحث العلمي، موضحًا أن التعليم في الأكاديمية يقوم على ربط البحث العلمي بالصناعة وتطوير منظومة التصنيع والإنتاج في مصر وتأهيل جيل جديد قادر على مواكبة التطور في المجالات الهندسية الحديثة بتخصصاتها المختلفة (الكيميائية والميكانيكية والكهربائية) وفي مجال التكنولوجيا المتقدمة.



وأضاف "عبد الغفار" أنه خلال العام الدراسي الماضي تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الأكاديمية وعدد من الجامعات المصرية بهدف تبادل الخبرات التدريسية والبحثية لأعضاء هيئة التدريس بالجانبين وعقد الندوات وورش العمل المشتركة، وهو ما يساهم في تعزيز العملية التعليمية في مصر وتحقيق شراكة مجتمعية وتنمية مستدامة لاقتصاد قائم على العلم والمعرفة.



وخلال الحفل قدم عدد من الطلاب عروضًا فنية وثقافية متنوعة، وأبدى الطلبة المكرمين سعادتهم وفخرهم بالتكريم، وأشادوا بما يكتسبونه من خبرة تعليمية وعملية من خلال دراستهم بالأكاديمية.

