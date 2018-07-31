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محافظات

تكريم 32 من رواد مهنة الطب البيطرى بجامعة بنها.. فيديو وصور

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 07:23 م
مؤتمر الطب البيطرى
مؤتمر الطب البيطرى بجامعة بنها
إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور محمد محمدى غانم عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بنها أن المؤتمر العلمى الدولى السادس الذى تم عقده اليوم بعنوان " الآفاق المستقبلية للطب البيطرى فى التنمية المستدامة" وافتتحه الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة بحضور نواب رئيس الجامعة وعدد من العمداء والأساتذة ناقش 40 بحثا علميا فى مختلف التخصصات البيطرية.

قال الدكتور محمد غانم عميد الكلية ورئيس المؤتمر إن أعمال المؤتمر تستمر حتى 4 أغسطس المقبل ويناقش التقنيات الحديثة فى تشخيص أمراض الحيوان والدواجن والأسماك وصحة وسلامة الغذاء ودورها فى الحد من الأمراض المشتركة.

يناقش المؤتمر الأمراض الوافدة بمصر والشرق الأوسط والملوثات والمتبقيات الدوائية وسبل تجنبها،لافتا إلى أن المؤتمر يناقش 6 مشاريع تخرج لطلاب الكلية.

وفى نهاية كلمته قام عميد الكلية بتكريم 32 من الأساتذة والرواد بجامعة بنها وفى مقدمتهم الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة والدكتور حسام الدين العطار رئيس الجامعة الأسبق والدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة للتعليم وخالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة.

كما تم تكريم الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية للاعتماد وصبرى الجندى المستشار الإعلامى للجامعة والدكتور محمد مجدى أستاذ متفرغ بقسم الفسيولوجى والدكتور سعد محمود سعد أستاذ متفرغ بقسم الرقابة الصحية على الأغذية والدكتور حاتم بكرى عميد الكلية الأسبق والدكتور حسن عبدالعزيز عيداروس استاذ متفرغ بقسم الصحة والرعاية البيطرية.
تكريم 32 من رواد مهنة الطب البيطرى بجامعة بنها.. فيديو وصور
تكريم 32 من رواد مهنة الطب البيطرى بجامعة بنها.. فيديو وصور
تكريم 32 من رواد مهنة الطب البيطرى بجامعة بنها.. فيديو وصور
تكريم 32 من رواد مهنة الطب البيطرى بجامعة بنها.. فيديو وصور
تكريم 32 من رواد مهنة الطب البيطرى بجامعة بنها.. فيديو وصور
تكريم 32 من رواد مهنة الطب البيطرى بجامعة بنها.. فيديو وصور
تكريم 32 من رواد مهنة الطب البيطرى بجامعة بنها.. فيديو وصور
تكريم 32 من رواد مهنة الطب البيطرى بجامعة بنها.. فيديو وصور

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