ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة عمل الكيكة الأسفنجية لصناعة التورتة والجاتوه

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:17 م
صدى البلد
اسماء محمد
تعد عجينة الكيكة الأسفنجية من أنواع العجائن الأساسية المستخدمة فى عمل أنواع التورتة المختلفة فقوامها هش ومنفوش وعندما نضيف الآيس كريم أو الشيكولاتة لها ينتج مذاق رائع لا مثيل له.

نقدم لكم طريقة عمل الكيكة الأسفنجية بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير الكيكة الاسفنجية
كوب دقيق
ربع كوب نشا
ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة
5 بيضات  
ملعقة كبيرة خل ابيض
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
كريمة مخفوقة
لوز شرائح
فواكه مشكلة

طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية:
* اخفقى البيض مع السكر والفانيليا لمدة 8 دقائق فى العجان حتى يرتفع مع إضافة الخل أثناء العجن
* اخلطى الدقيق مع النشا والبيكنج بودر وضيفيه إلى خليط البيض تدريجيا حتى يتجانس الخليط تماما
* ضعي الخليط فى قالب الفرن المدهون بالدقيق ويدخل الفرن لمدة 35 دقيقة على درجة حرارة 180 ثم يرفع ويزين بالكريمة والفواكه واللوز
* من الممكن تحويلها إلى كيكة شيكولاتة عن طريق إضافة 2 ملعقة كاكاو

ترشيحاتنا

السفارة السعودية تنشر صورا للحج قديمًا قبل أكثر من 60 عامًا

بمشاركة النني.. أرسنال يطيح بتشيلسي من الكأس الدولية للأبطال بركلات الترجيح ..شاهد

علي ماهر يختار عشرين لاعبا لمواجهة المقاصة

أبرز ما جاء باجتماع رئيس لجنة الحج بـ ‎المدينة المنورة استعدادا لموسم الحج

براد جونز.. حارس مرمى أستراليا أقوى صفقات النصر السعودي

الشرطة الأمريكية تكشف عن قاتل طبيب بوش الأب

مانشستر يونايتد يجدد التفاوض مع لاعب برشلونة

ضبط 128 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال 6 شهور

إيران تستعد لتنفيذ تهديدها بغلق مضيق هرمز

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح

ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات

أحمد خيري: حقّقت حلم حياتي باللعب للأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟