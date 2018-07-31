طريقة عمل الكيكة الأسفنجية لصناعة التورتة والجاتوه

تعد عجينة الكيكة الأسفنجية من أنواع العجائن الأساسية المستخدمة فى عمل أنواع التورتة المختلفة فقوامها هش ومنفوش وعندما نضيف الآيس كريم أو الشيكولاتة لها ينتج مذاق رائع لا مثيل له.



نقدم لكم طريقة عمل الكيكة الأسفنجية بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سى بى سى سفرة.



مقادير الكيكة الاسفنجية

كوب دقيق

ربع كوب نشا

ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة

5 بيضات

ملعقة كبيرة خل ابيض

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

كريمة مخفوقة

لوز شرائح

فواكه مشكلة



طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية:

* اخفقى البيض مع السكر والفانيليا لمدة 8 دقائق فى العجان حتى يرتفع مع إضافة الخل أثناء العجن

* اخلطى الدقيق مع النشا والبيكنج بودر وضيفيه إلى خليط البيض تدريجيا حتى يتجانس الخليط تماما

* ضعي الخليط فى قالب الفرن المدهون بالدقيق ويدخل الفرن لمدة 35 دقيقة على درجة حرارة 180 ثم يرفع ويزين بالكريمة والفواكه واللوز

* من الممكن تحويلها إلى كيكة شيكولاتة عن طريق إضافة 2 ملعقة كاكاو

