استئصال قرنية مريض عقب وفاته بقصر العينى.. المستشفى: القانون يسمح بذلك.. ونواب: لا يجوز أخذ جزء من جسد متوفى بدون موافقته.. وسندرس الحال تحت القبة.. وآخر: دستورى وهدفه إنقاذ المرضى

«صحة النواب» تعلق على واقعة استئصال قرنية متوفى بـ قصر العيني

سامى المشد: لا يجوز استئصال جزء من جسد متوفى بدون موافقة أقاربه

عصام القاضى: استئصال الجزء الخارجى لقرنية المتوفى دستورى

«محمد عبد التواب- 48 عاما» كان يخضع للعلاج في غرفة الرعاية المركزة في قسم القلب وفي انتظار إجراء عملية قسطرة على القلب، إلا أنه وافته المنية في الساعات الأولى من فجر الأحد لتبلغ إدارة المستشفى ذويه باستلام الجثمان، إلا أن المفاجأة كانت بالنسبة للأهل وهى عدم وجود الجزء الخارجى لقرنية المتوفى.ثارت أسرة المتوفى، وتقدموا ببلاغ يتهمون المستشفى بسرقة القرنية وقتل المريض، إلا أن غير المرئي للأسرة أن هناك قانونا يجيز للمستشفى أخذ الجزء الخارجى من قرنية المتوفى، من أجل علاج مرضى المستشفيات المجانية، حيث أكد الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، أن قرنية العين لأي مريض لا تنتزع، موضحًا أنه ينتزع منها الجزء السطحي منها فقط لإنقاذ حياة المرضى.وأضاف «خضير»، أن قانون 2003 يسمح باستئصال الجزء السطحي من القرنية فقط من أجل علاج مرضى المستشفيات المجانية، لافتًا إلى أن مفتي الديار المصرية وافق على مثل هذه العمليات في نفس العام الذي أصدر فيه القانون الخاص بعلاج القرنية.وأوضح عميد كلية طب قصر العيني، أن أي مستشفى حكومي يوجد بها بنك للقرنية، يتم أخذ الجزء السطحي فقط دون إذن أسرة المتوفي، لافتًا إلى أن هناك حالات تحتاج لزراعة قرنية ويتم أخذها من البنوك الحكومية.كما نص الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون احتوى على، أولا: رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه، كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.. وثانيا: يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.. ثالثا: تحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من المصادر الآتية:(أ) قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.(ب) قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح.(ج) قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه.والمقصود برؤساء الأقسام المعنية في هذا الصدد: رئيس قسم طب وجراحة العيون ورئيس قسم المعامل ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له في إنشاء بنك قرنيات العيون.رابعا: لا يشترط موافقة أحد – المتوفى أو ورثته أو ذويه – قبل الحصول على قرنيات العيون في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ب، ج من البند ثالثا.خامسا: يصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبيا في جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفى.كما صدر القانون رقم 79 لسنة 2003 والذي يعدل أحكام القرار بالقانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك العيون، ينص على أن الأشخاص الذين تستأصل قرنيتهم وهم المتبرعين بالقرنية بناء على وصية مكتوبة وقتلى الحوادث الذين تأمر النيابة بتشريح جثثهم والموتى فى المستشفيات، دون اشتراط إذن من المتوفى قبل الموت أو ورثته للحصول على قرنيته.من جانبها علقت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، على واقعة استئصال قرنيات العيون دون أخذ موافقة أهل المتوفى، قائلة إن اللجنة ستراجع قانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون.وأضافت النائبة، فى تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن اللجنة داخل البرلمان تدرس ما جاء فى كتاب دوري رقم 22 لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون، والذى لا يشترط موافقة أحد – المتوفى قبل موته أو ورثته أو ذويه – قبل الحصول على قرنيات العيون في حالات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء صفة تشريحية لجثثهم، ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح، فضلا عن قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون.وأوضحت أنه ستتم دراسة ظروف القرار وتوقيت إصداره، مؤكدة أنه لا يُسمح تحت أى ظرف من الظروف بالتصرف فى أي جزء من أجزاء جثة المتوفى قبل الحصول على موافقة كتابية منه قبل الموت أو من أحد ورثته أو أقاربه بعد وفاته.وأكدت "شاكر" أن الدولة تعانى من نقص في قرنيات العيون داخل المستشفيات، ولاسيما أنها تنقذ العديد من الأشخاص إلا أن ذلك لا يبرر استئصال أى عضو من جسم المتوفى دون موافقة.فيما قال النائب سامي المشد عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن النيابة تحقق فى أزمة محمد عبد التواب عبد اللطيف البالغ من العمر 48 عاما من أهالى عين شمس، والذى توفى داخل مستشفى قصر العينى، نتيجة أخذ الجزء السطحى من قرنية عين المتوفى، لافتا إلى أن قرار وزير الصحة رقم «234 لسنة 2003» المنشور بالجريدة الرسمية في عددها 214 في 20 سبتمبر 2013، لايرقي لقانون.وتابع النائب، أنه لابد من تعديل القانون حتى يصبح استئصال أى جزء من متوفى بناء على موافقة كتابية منه قبل الموت أو أحد أقاربه، قائلا:" هناك بعض الحالات التى تستلزم التسجيل فى الشهر العقاري، كما أن مرفوض تمام استئصال أى جزء بدون موافقة الشخص حتى وإن كان الجزء الخارجى للقرنية".كما قال النائب عصام القاضى عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن مستشفى القصر العينى لم تقوم باستئصال قرنية المتوفى محمد عبد التواب عبد اللطيف البالغ من العمر 48 عاما من أهالى عين شمس، والذى توفى داخل المستشفى، لافتا إلى أنه تم استئصال الجزء الخارجى فقط.وتابع "القاضى"، أن القانون رقم 79 لسنة 2003، يقرر استئصال الجزء الخارجى فقط من قرنية المتوفى وذلك بعد مدة محددة وخاصة أن القرنية لها فترة صلاحية قصيرة جدا بعد الوفاة، مؤكد أن تلك الحالة لا يشترط موافقة أحد، نظرا لعدم إحداث أى تشوهات فى جسد المتوفى.وأضاف النائب أن القانون نص على أن استئصال القرنية نفسها يحتاج لموافقة كتابية من المتوفى قبل موته أو أحد أقاربه.