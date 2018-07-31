ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

الداخلية تواصل حملاتها.. ضبط 4 من تجار المواد المخدرة فى حملات أمنية.. و92 قضية مخدرات و122 متهما خطرا

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 10:01 م
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات أمنية
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
  • ضبط 4 تجار مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية
  • الداخلية: ضبط 92 قضية مخدرات و43 متهما خلال 24 ساعة
  • ضبط 85 قطعة سلاح نارى بحوزة 79 متهما بالمحافظات

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات، حملة مكبرة للقبض على تجار المخدرات فى البؤر الإجرامية بمدن الخانكة والخصوص وشبين القناطر.

وأسفرت الحملات عن ضبط 4 تجار مخدرات وبحوزتهم 200 جرام حشيش و150 جرام هيروين وكمية من الأقراص المخدرة، وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.

وكانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية لرئيس مباحث القليوبية العميد حسام الحسينى، تقضى بتكثيف الحملات الأمنية على البؤر الإجرامية لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات فقامت حملة مكبرة قادها العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى.

وأسفرت الحملات التى استهدفت مدن الخانكة والخصوص وشبين القناطر عن ضبط عاطلان فى الخانكة وهما "محمد م" 38 سنة و"إبراهيم ح" 24 سنة، وضبط "أحمد م" 23 سنة فى الخصوص، وفى شبين القناطر تم ضبط "عماد ف" 19 سنة وبحوزتهم 200 جرام حشيش و150 جرام هيروين وكمية من الأقراص المخدرة ومبلغ مالى وتولت النيابة التحقيق.

كما شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، حملة أمنية مكبرة خلال 24 ساعة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 92 قضية مخدرات، 43 متهما مطلوبا ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وتنفيذ 61212 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,365 كيلو جرام وكمية من مخدر البانجو وزنت 2,210 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,247 جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 280 جراما، وكمية من مخدر الإستوروكس وزنت 100جرام، و3775 قرصا مخدرا.

وفى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، تم ضبط 43 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 12 متهمين ارتكبوا 6 حوادث متنوعة.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه، تم ضبط 11 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، وبحوزتهم طبنجة، 3 فرد محلى، 9 طلقات مختلفة الأعيرة، 4 قطع سلاح أبيض.

وفى ذات السياق تم ضبط 485 دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال إعادة السيارات والدراجات النارية المُبلغ بسرقتها، تم إعادة (سيارة، دراجة نارية) مبلغ بسرقتهما.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 61212 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: 222 حكما جنائيا، و17524 حكم حبس جزئى، و3058 حكم حبس مستأنف، 3412 حكما بالغرامة، و6281 حكم مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجار استمرار الحملات الأمنية.

فيما واصلت أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية جهودها لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال يوم 30 الجارى عن ضبط 85 قطعة سلاح نارى ، و 92 طلقة مختلفة الأعيرة ، و5 خزينة متنوعة بحوزة 79 متهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار استمرار الحملات.

ترشيحاتنا

Barcelona .. البلوجرانا يجتمع مع بول بوجبا لتدعيم خط الوسط

موظفة أممية بين ضحايا داعش في أفغانستان

رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

إيران تستعد لتنفيذ تهديدها بغلق مضيق هرمز

السفارة السعودية تنشر صورا للحج قديمًا قبل أكثر من 60 عامًا

5 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ارتفاع إنزيمات الكبد

مجدي عبد الغني يكشف سبب ابتعاد خليلوزيتش وهنري عن تدريب المنتخب

منتخب مصر على موعد مع المعاناة تحت قيادة خافيير آجيري

ناقد رياضي لمجدي عبد الغني: أنت تضلل الرأي العام

في مقتل الأنبا ابيفانيوس.. المحامي العام يجري معاينة تصويرية ثانية.. النيابة تستمع لأقوال 14 شاهدا .. التحريات: الدير مؤمّن بالكامل وأسواره ترتفع 9 أمتار.. وسيارات شرطة تتمركز خارجه

الصحة تحذر من نوعين من المكملات الغذائية أحدهما تم إيقافه 2016 والثاني مجهول التصنيع

أحمد خيري: حقّقت حلم حياتي باللعب للأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد عز وإيهاب فهمي ومحمد ثروت في عزاء الراحل سمير التوني.. صور

محمد صلاح يعبر عن سعادته خلال مران ليفربول بطريقته الخاصة ..صور

30 صورة من عزاء الراحل سمير التوني

علاج جديد لمرضى أنيما البحر المتوسط ..شاهد

انهيار جزئي في كوبري الوراق.. وأعمال الإصلاح تستمر حتى صباح الخميس.. صور

فيديو

ناهد أبو القمصان: الناس بتجهز بناتها للزواج كأنها تجهز سفينة نوح
ياسر أيوب: مدرب المنتخب الجديد متهم في قضايا تلاعب بنتائج مباريات
عهد التميمي: الطلقة التي لا تصيب تقوي.. نحن أقوى من الاحتلال.. فيديو
نبيلة مكرم: قرار مد إجازات المصريين بالخارج انتصار للدولة
رسائل ساخنة من جماهير مصر لعماد متعب بعد قرار اعتزاله.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟

هل تؤيد مقترح إشراف الأزهر على جميع المراكز الإسلامية في العالم؟