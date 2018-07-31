الداخلية تواصل حملاتها.. ضبط 4 من تجار المواد المخدرة فى حملات أمنية.. و92 قضية مخدرات و122 متهما خطرا

ضبط 4 تجار مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

الداخلية: ضبط 92 قضية مخدرات و43 متهما خلال 24 ساعة

ضبط 85 قطعة سلاح نارى بحوزة 79 متهما بالمحافظات

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات، حملة مكبرة للقبض على تجار المخدرات فى البؤر الإجرامية بمدن الخانكة والخصوص وشبين القناطر.وأسفرت الحملات عن ضبط 4 تجار مخدرات وبحوزتهم 200 جرام حشيش و150 جرام هيروين وكمية من الأقراص المخدرة، وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.وكانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية لرئيس مباحث القليوبية العميد حسام الحسينى، تقضى بتكثيف الحملات الأمنية على البؤر الإجرامية لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات فقامت حملة مكبرة قادها العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى.وأسفرت الحملات التى استهدفت مدن الخانكة والخصوص وشبين القناطر عن ضبط عاطلان فى الخانكة وهما "محمد م" 38 سنة و"إبراهيم ح" 24 سنة، وضبط "أحمد م" 23 سنة فى الخصوص، وفى شبين القناطر تم ضبط "عماد ف" 19 سنة وبحوزتهم 200 جرام حشيش و150 جرام هيروين وكمية من الأقراص المخدرة ومبلغ مالى وتولت النيابة التحقيق.كما شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، حملة أمنية مكبرة خلال 24 ساعة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 92 قضية مخدرات، 43 متهما مطلوبا ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وتنفيذ 61212 حكما قضائيا متنوعا.وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,365 كيلو جرام وكمية من مخدر البانجو وزنت 2,210 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,247 جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 280 جراما، وكمية من مخدر الإستوروكس وزنت 100جرام، و3775 قرصا مخدرا.وفى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، تم ضبط 43 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة.وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 12 متهمين ارتكبوا 6 حوادث متنوعة.وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه، تم ضبط 11 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، وبحوزتهم طبنجة، 3 فرد محلى، 9 طلقات مختلفة الأعيرة، 4 قطع سلاح أبيض.وفى ذات السياق تم ضبط 485 دراجة نارية مخالفة.وفى مجال إعادة السيارات والدراجات النارية المُبلغ بسرقتها، تم إعادة (سيارة، دراجة نارية) مبلغ بسرقتهما.وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 61212 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: 222 حكما جنائيا، و17524 حكم حبس جزئى، و3058 حكم حبس مستأنف، 3412 حكما بالغرامة، و6281 حكم مخالفة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجار استمرار الحملات الأمنية.فيما واصلت أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية جهودها لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال يوم 30 الجارى عن ضبط 85 قطعة سلاح نارى ، و 92 طلقة مختلفة الأعيرة ، و5 خزينة متنوعة بحوزة 79 متهما.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار استمرار الحملات.