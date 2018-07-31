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تعليم

مجلس جامعة الإسكندرية:فخورون بتكريم الرئيس لطلابنا في مؤتمر الشباب

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 07:42 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
أعرب مجلس جامعة الإسكندرية فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن فخره واعتزازه بما حظى به طلاب الجامعة من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى والاستماع إلى آرائهم ومناقشتهم فيما طرحوه من أسئلة متعلقة بالشباب والتعليم، خلال مؤتمر الشباب السادس.

كما أعرب مجلس جامعة الإسكندرية عن سعادته لتكريم الرئيس لطلاب الجامعة المبتكرين ضمن النماذج المتميزة التى كرمها فى مؤتمر الشباب.

وأشار الدكتور هشام جابر، إلى أن هذا التمثيل المشرف لجامعة الإسكندرية فى المؤتمر يؤكد أن الجامعة تسير على الطريق الصحيح فى الاهتمام بالمبتكرين والمخترعين ورعاية أفكارهم ودعمهم ، وتشجيع الطلاب على المشاركة فى المسابقات العالمية والمحلية.

وفي سياق آخر وافق المجلس على اعتماد مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك فى إطار توجهات الدولة بالاهتمام بتأهيل وتدريب الشباب من الجنسين للحصول على فرص عمل لائقة.

كما وافق المجلس على اعتماد مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وأكاديمية مصر للقيادة، وتهدف المذكرتان إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب الجامعة وحديثى التخرج.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن عدد كليات ومعاهد الجامعة التى حصلت على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ارتفع إلى 16 كلية ومعهدًا بعد إعلان حصول كلية التربية النوعية على الاعتماد، وأضاف أن الجامعة تسعى إلى الوصول إلى اعتماد البرامج المتميزة بكليات الجامعة لأهمية ذلك فى تقدم الجامعة فى تصنيف الجامعات.

ووافق المجلس على شروط القبول بوحدتى التعليم باللغة الفرنسية والتعليم باللغة الإنجليزية بكلية التجارة للعام الجامعى القادم 2018/2019،على ألا تقل درجة نجاح الطالب فى مادة اللغة الانجليزية عن 40 من 50 ، ويتم اختيار الطلاب المقبولين وفقًا للعدد الذى حدده مجلس الكليـــة ( 3 آلاف طالب وطالبة ).

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