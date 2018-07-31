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أخبار البلد

حسن النحلة: سنقدم مقترح قانون السياحة الموحد عقب انتخابات المرشدين السياحيين.. فيديو

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:56 م
محررى قسم السياحة
محررى قسم السياحة مع حسن النحلة
محمد الاسكندرانى وقسم السياحة
قال حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين الحالى والمرشح علي مقعد نقيب المرشدين السياحيين، إن العملية الانتخابية تجري بالشكل الأمثل، موضحا أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء للتصويت على مقعد النقيب و8 أعضاء لدورة 2018-2021.

أوضح فى تصريح لـ"صدى البلد" أن الجمعية العمومية لابد أن تجتمع بالنصاب القانونى المقرر بـ 25% ممن لهم حق التصويت المقدر ب 7250،  مشيرا إلى أنه تم موافقة اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية بمد فترة التصويت إلى الساعة السابعة مساء اليوم.

صرح نقيب المرشدين أن فرز الأصوات سيتم في تمام الساعة السابعة مساء اليوم لاختيار 8 أعضاء من بين المرشحين الذين يقع عليهم الحصول علي أعلى الأصوات، مشيرا إلى أن من سيحصل على نسبة 50% بالإضافة إلى 1 سيفوز بمنصب النقيب.

سرد النحلة أنه حال عدم الحصول على50% و1 لأحد المرشحين على منصب النقيب سيتم إعادة الانتخابات للمرة الثالثة على التوالى لأعلى مرشحين أصواتا.

وفي سياق آخر أكد النحلة أنه تقدم لمجلس النواب بتعديل قانون الإرشاد السياحي لسنة 1983 وتسليمه لوزير السياحة السابق هشام زعزوع للتعديلات التشريعية والقانونية، ولكنه أجل من جانب المجلس لانشغاله ببعض القوانين المرتبطة بالاستثمار والضرائب وإعادة هيكلة الدولة بشكل عام.

كشف عن تقديم قانون الإرشاد إلي وزيرة السياحة الحالية لمناقشته وتعديل بعض مواده كما تقدم بمقترح قانون السياحة الموحد وأعدا بتقديمها للجهات المعنية عقب انتهاء انتخابات المرشدين السياحيين.

وأضاف النحلة إلى وجود بعض القوانين الخاطئة تحتاج إلى إعادة هيكلتها أبرزها تصنيف المرشد السياحى علي أنه صاحب عمل قائلا: لابد أن يوصف المرشد بأنه يعمل لدى الغير.

تابع أننا سعينا لإنقاذ المرشدين السياحيين فى الأوقات الصعبة والاستثنائية فقررنا دراسة إنشاء صندوق للكوارث عبارة عن رقم حساب تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى مناقشة عمل تأمين صحي خاص بجانب التأمين الحكومي بتكلفة أقل وفيما يخص المعاشات لدينا قاعدة ثابتة حيث تزيد سنويا 50 جنيها ولكننا نسعى إلى حياة كريمة.

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