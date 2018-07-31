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اقتصاد

التصديرى للملابس الجاهزة: نسعى لمساعدة الشركات للنفاذ إلى الأسواق العالمية

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:08 م
خلال الورشة
خلال الورشة
ولاء عبد الكريم
أكد المهندس محمد الصياد رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات يعملان على تطوير قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة ومساعدة الشركات للنفاذ إلى الأسواق العالمية، من خلال تنظيم عدة ورش عمل، وذلك لمساعدة المصدرين، وتقديم خدمات الدعم الفني للمشاركة في منظومة النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وقال الصياد خلال ورشة العمل التى نظمها المجلس التصديرى للملابس الجاهزة تحت عنوان " ترويج المنسوجات والملابس المصرية للدخول إلى الأسواق العالمية"، اليوم الثلاثاء، إن المجلس يسعى لمساعدة صغار المصدرين في الحصول على الائتمان والتمويل لصادراتهم من خلال الجهات المعنية، بالإضافة إلى تدريب الشركات الأعضاء لتأهيلهم للتصدير ومنافسة المنتجات العالمية إلى جانب المشاركة بالمعارض الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتهم وايضًا تمكينهم من مواجهة التحديات التى تواجه قطاع الملابس الجاهزة.

ولفت إلى أن ورشة العمل تناقش كافة التحديات التى يواجهها قطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة وأفضل التجارب العالمية لمواجهة مثل هذه التحديات مع استعراض برامج التمويل المقدمة من البنك الأوروبى.

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