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اقتصاد

التصديرى للملابس الجاهزة: نسعى لخلق فرص تصديرية واستثمارية للقطاع

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:29 م
خلال الورشة
خلال الورشة
ولاء عبد الكريم
أكد المهندس محمد الصياد رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أن المجلس يسعى إلى خلق فرص تصديرية واستثمارية من خلال فتح أسواق جديدة بعد إعداد مسوح تسويقية على المنتجات الأكثر طلبًا بالدول المستهدفة وإعداد خطط متكاملة للتسويق تشمل التًرويج، وقنوات التوزيع، ومتطلبات الأسواق بالتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري وكذلك ربط المصدرين المصريين بمقدمي الخدمات الاستشارية والوسطاء التجاريين بالأسواق المعنية لتقديم الخدمات المعاونة لتنمية الصادرات.

وقال الصياد خلال ورشة العمل التى نظمها المجلس التصديرى للملابس الجاهزة تحت عنوان " الترويج المنسوجات والملابس المصرية للدخول إلى الأسواق العالمية"، اليوم، إن المجلس يسعى لزيادة صادراته، وتعزيز القيمة المضافة القائمة على المعرفة التقنية والإبداعية، كما يسعى إلى تطوير طرق الإنتاج والتكنولوجيا المستخدمة والتصميمات كي تتوافق مع المواصفات والذوق العالمي.

وأوضح الصياد أن المجلس وفر للشركات الدراسات والمعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية، والمساعدة في توفير الخدمات الاستشارية والمعلومات الفنية، ومعايير الجودة والدراسات التحليلية والتسويقية عن الأسواق الخارجية.

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