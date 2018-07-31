الصياد: الإعداد لفعاليات معرض Destination Africa المقرر نوفمبر المقبل

أعلن المهندس محمد الصياد رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة عن الإعداد لفعاليات الدورة الثالثة لمعرض Destination Africa والمقرر إقامته خلال الفترة من 17-19 نوفمبر 2018 والذى شهد فى دورته الثانية إقبالا واسعًا من حيث عدد العارضين الذي وصل إلى ٦٠ عارضًا مصريًا من مصدري الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية والإكسسوارات، و١٤ عارضًا من عدة دول أفريقية مثل "كينيا – إثيوبيا – نيجيريا – جنوب أفريقيا – موريشيوس – أوغندا وغانا"، إلى جانب أنه نجح فى استقطاب ٢٠٠ مشترى دولى من دول أمريكا وأوروبا والصين والبرازيل وتركيا وغيرها.



وأضاف الصياد خلال ورشة عمل التى نظمها المجلس التصديرى للملابس الجاهزة بعنوان " "ترويج المنسوجات والملابس المصرية للدخول إلى الأسواق العالمية" اليوم أنه فيما يخص أداء صادرات الملابس الجاهزة ، فقد أوضحت الاحصائيات الى ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة لإجمالي الفترة من يناير إلى يونيو 2018 بنسبة 9% مقارنهً بنفس الفترة من العام السابق، حيث تتصدر صادرات الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 373 مليون دولار بنسبة نمو 10% لإجمالي الفترة من يناير إلى يونيو 2018 مقارنهً بنفس الفترة من العام السابق ثم الى اوروبا بقيمة 254 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 13% ثم الدول الافريقية بقيمة مليون ونصف دولار بنسبة نمو 11%.

