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اقتصاد

مد فترة تسجيل البيانات وتحويل مقدمات حجز وحدات العاصمة الإدارية حتى الخميس

الثلاثاء 31/يوليه/2018 - 08:15 م
صدى البلد
آمنة عبد العظيم
وافق الدكتور مصطى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد فترة تسجيل البيانات (الخطوة الأولى)، بالموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، وتحويل المقدمات لحجز 2048 وحدة سكنية بمساحات من 110-180 م، وبتشطيبات فاخرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتنتهى يوم الخميس الموافق 2/8/2018، حيث إنه كان من المقرر أن تنتهى اليوم الثلاثاء 31/7/2018، موضحًا أن ذلك يأتى تلبية لطلبات راغبى الحجز، ممن سجلوا بياناتهم ولم يقوموا بتحويل مقدمات الحجز.

وأكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه سيتم العمل على توفير وحدات سكنية لجميع العملاء الذين يقومون بتحويل مقدمات الحجز، مضيفًا أن عدد العملاء الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكترونى حتى الآن 12339، وعدد من قاموا بملء استمارات الحجز 6038، وعدد من حولوا مقدمات الحجز 2010.

وأشار المهندس خالد عباس إلى أن الحجز (الخطوة الثالثة) سيبدأ من الساعة 10 صباح يوم الأحد 12/8/2018، وحتى الساعة 59 : 11 مساء يوم السبت 18/8/2018، موضحًا أن هذا الطرح يُعد الأول للوحدات السكنية بالحي السكنى "كابيتال ريزيدانس" الذى تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيبدأ تسليمها بعد عام من إنهاء إجراءات التعاقد، والوحدات المطروحة بنظام التقسيط بدون فوائد، وهناك خصم خاص للسداد الفورى، وأنظمة تقسيط أخرى بفترات ممتدة، ويضم الحي السكنى الذي تُطرح به الوحدات منطقة متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصى.

وبالنسبة لخطوات حجز الوحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال المهندس خالد عباس: الخطوة الأولى، تسجيل البيانات، والتى تم مدها ليوم الخميس الموافق 2/8/2018، حيث يتم الدخول على الموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation.com)، بدون كلمة مرور، واستعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل (فيديو – مكتوبة)، ويقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد عن طريق التسجيل بالموقع بالرقم القومى ورقم الموبايل، ويتم إرسال رسالة له (SMS)، بكلمة مرور تستخدم فى الدخول على الموقع، موضحًا أنه عن طريق الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) يجرى إتاحة شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل – العنوان – الرقم القومى للمواطن – الإيميل – اسم الزوجة ورقمها القومى)، ثم يتم تحميل صورة بطاقة الرقم القومى (الزوج / الزوجة) وجه وظهر فى ورقة واحدة، وبالنسبة للقاصر يتم تحميل شهادة ميلاد الرقم القومى له، وبطاقة الرقم القومى لوليه أو الوصى عليه (وجه وظهر)، وفى نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز لديه.

وأضاف: يقوم العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه إلى رقم الحساب (الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة)، فى بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، بأحد طرق السداد التالية: التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر أو عن طريق (ِACH)، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك، وسيتم إرسال رسالة (SMS) تفيد وصول مبلغ جدية الحجز، وذلك خلال 48 ساعة من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وفى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة، يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995.

وأشار المهندس خالد عباس إلى أن الخطوة الثانية، تتضمن المراجعة الداخلية بالبنك، وبدأت من يوم الأحد 29/7/2018 وتستمر حتى يوم الأحد 5/8/2018، أما الخطوة الثالثة، وهى الحجز، ستبدأ من الساعة 10 صباح يوم الأحد 12/8/2018، وحتى الساعة 59 : 11 مساء يوم السبت 18/8/2018، حيث يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومى، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز، ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، مرتبة على النحو التالى: المحافظة (القاهرة) – المدينة (العاصمة الإدارية الجديدة) – المنطقة (العاصمة الإدارية الجديدة) – الحى (كابيتال ريزيدانس) – المجاورة (1D أو 8D) – نوع الوحدة (شقة) – رقم العمارة – رقم الوحدة، ثم يتم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه فى حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التى تم اختيارها يتم رد المبلغ المسدد وفقًا لما يلى: سيتم إتاحة شاشة على الموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation.com)، ببنك التعمير والإسكان، بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبلغ المسدد، ويتم رد المبلغ المُسدد بناءً على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به، مع ضرورة مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.

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