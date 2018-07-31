السفارة الأمريكية بالقاهرة تعزي المصريين في وفاة أسقف وادي النطرون

تقدمت السفارة الأمريكية بالقاهرة بخالص العزاء إلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولجميع المصريين في وفاة الأنبا مقار أبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار العامر بوادي النطرون بصحراء البحيرة بوادي النطرون.



ووصفت السفارة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقتل الأنبا ابيفانيوس بالحادث المأساوي، لافتة إلى أن الأسقف كان معروفا للجميع بأنه شخص مثقف وعاقل.



كما تمنت السفارة في تغريدتها عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" السلامة والراحة اأسقف ورئيس دير أبو مقار العامر بوادي النطرون في قبره.



وتجدر الإشارة إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد قالت في بيان لها إن الأنبا مقار ابيفانيوس أسقف ورئيس دير ابومقار العامر بوادي النطرون بصحراء البحيرة بوادي النطرون قد توفي في ساعة مبكرة من صباح الأحد الماضي.