مجد القاسم يحيي حفلا بمهرجان القلعة.. الأحد

أعلن الفنان مجد القاسم، إحيائه حفلا بمحكى قلعة صلاح الدين، الأحد المقبل الموافق 5 أغسطس فى تمام العاشرة مساء.



وبدأ مجد القاسم فى تحضير عدد من أغانيه التى سيقدمها فى الحفل ومنها "من هنا بدأ الهوى، امنت وسلمت ياقلبى (بأمر الهوى)، بتسأل ليه عليا، يامن هواه، رفقًا مولاتى، اسمع بقى، غمض عينيك، لعبتك، يارايق، نكته بايخة، وياللى ناسينى".



من المعروف أن القاسم طرح مؤخرا ألبوم "نكتة بايخة" وغير تماما فى الشكل والمضمون الذى اعتاد أن يقدمه من قبل.

