الصحفيين تطالب أعضاء صندوق التكافل بمراجعة وسداد الاشتراكات

طالبت نقابة الصحفيين أعضاء صندوق التكافل بسرعة مراجعة إدارة المشروع وسداد الاشتراكات المتأخرة وكذالك أقساط القروض.



وأوضحت النقابة فى بيان رسمي أنه تنفيذا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية يرجى سرعة سداد المستحقات حتى لا يتم احتساب غرامات ورسوم إعادة قيد فى حالة عدم سداد لأكثر من ٦ شهور طبقا للمادة ٧ من لائحة النظام الأساسى.