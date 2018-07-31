محافظ الغربية يترأس اجتماع مناقشة تأثير أعمال شركة لاستكشاف الغاز على البيئة.. فيديو وصور

أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية دعمه الكامل لكافة المشروعات القومية التى تهدف إلى الحد من الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى مع مراعاة التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وأمن وسلامة المواطنين.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الغربية برئاسته لمناقشة الأثر البيئى لأعمال شركة سى دراجون لاستكشاف الغاز الطبيعى بقرية كفر الجزيرة مركز زفتى، وذلك بناء على الاتفاقية الموقعة عام 2014 بين الشركة والحكومة المصرية والمتمثلة فى وزارة البترول وينوب عنها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وأنه فى عام 2017 اكتشفت شركة سى دراجون أول بئر بمنطقة امتياز جنوب دسوق التى تضم قرية كفر الجزيرة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية.



والجدير بالذكر أنه تبلغ مساحة منطقة الامتياز لاستكشاف الغاز الطبيعى بالمنطقة 270 كم2 ومن المقرر أن يعمل هذا المشروع على زيادة إمدادات الغاز الطبيعى للشركة الوطنية المصرية لتوصيل الغاز للمساهمة فى تغطية الاستهلاك المحلى بما يقارب من إنتاج 60 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز و200 برميل يومى من المتكثفات البترولية الخفيفة.



كما أنه سيتم توجيه الغاز المنتج بنسبة 100%لتلبية الطلب المحلى عن طريق الشبكة القومية للغازات، يأتى ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المتواجدة والمتاحة والعائد الإيجابي منها لسد الاحتياجات الداخلية المتزايدة للغاز الطبيعى الذى يتم استيراده من الخارج مما يؤثر على الاحتياطي النقدى للدولار.



وخلال الاجتماع وجه محافظ الغربية القائمين على المشروع بالاستفادة العلمية والعملية من كافة المخلفات الناتجة مع مراعاة الحفاظ على البيئة المحيطة بالمشروع المقرر البدء فى تنفيذه 1/8/2018 والذى يضم محطة غاز وخط شحن 12 بوصة بطول 10 كم وخطوط انتاج للغاز 6 بوصة بطول 12 كم والمقرر الانتهاء منه نهاية العام الحالى.



وفى نهاية الاجتماع قدم ممثلو شركة سى دراجون الشكر والتقدير لمحافظ الغربية لما وجدوه من تعاون كامل وتقديم لهم كافة سبل الدعم للمساعدة فى ظهور الاكتشاف فى أسرع وقت.



كما قدم ممثلو الشركة دروع تذكارية للواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية واللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة والعميد محمد بدر رئيس مركز ومدينة زفتى.