بعد أزمة قصر العينى.. الأطباء: الدستور وضع ضوابط للتبرع بالأعضاء.. و1200 دولار تكلفة القرنية الواحدة.. وخالد سمير يكشف حالات جواز استئصالها من المتوفى

- نقيب أطباء الجيزة: استئصال القرنية يجب أن يتم بموافقة أهل المتوفى
- محمد نصر: استئصال القرنية يحل مشاكل كثيرة للمواطنين
- خالد سمير: استئصال القرنية من المتوفى فى حالات معينة
- أطباء: الدستور أكد حرمة الجسد ووضع ضوابط للتبرع بالأعضاء
أزمة كبيرة أثارها عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منذ بضعة ساعات، بعد نشر مقطع فيديو، لأحد المرضى المتوفين داخل مستشفى قصر العيني ويوضح المقطع آثار الدماء التي تنزف من عينيه، حيث أشار أهالى المتوفى أنه تمت سرقة قرنية عينه على -حد قولهم - عند تغسيله.
- شرط موافقة الأهل
وأضاف نصر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هناك الكثير من المرضى بحاجة لزراعة قرنية، مؤكدًا أن استئصال القرنية يحل مشاكل كثيرة للمواطنين.
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- جواز استئصال القرنية من المتوفى
وأضاف سمير فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه إذا تم إدانة الطبيب بحكم نهائى باستئصال عضو من أحد المرضى دون الرجوع لأهل المتوفى ودون اتخاذ الإجراءات القانونية يتم التحقيق فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بها.
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- نص الكتاب الدورى لإعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون
كما أكد أن يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك، وتحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل، وقرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح، وقرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه.
والمقصود برؤساء الأقسام المعنية في هذا الصدد رئيس قسم طب وجراحة العيون ورئيس قسم المعامل ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له في إنشاء بنك قرنيات العيون.
وتابع " يصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبيا في جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفى".
- حرمة الجسد
وأضاف التونى فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن المادة 61 من الدستور المصرى تحدثت على كيفية التبرع بالأنسجة والأعضاء، حيث أكدت أنه لكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، كما ألزمت الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها، وتنص المادة على أن " التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده، أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون".
- ضوابط التبرع
وأكد أنه لابد أن يكون للمتوفى وصية مكتوبة بالموافقة لنقل عضو من أعضائه بعد الوفاة، مفيدًا بأنه لا يتم أخذ أي عضو من المتوفى إلا بعد التأكد من وفاته ووجود لجنة من ثلاثة أفراد مشكلة من طبيب عناية مركزة وطبيب جراحة مخ وأعصاب، و طبيب تخدير، مشيرًا إلى أن الدستور ألزم الدولة بتحديد آلية لنقل الأعضاء.
وأردف بأن الإخلال بأى شرط من الشروط يتم إلغاء التصريح للمستشفيات الحاصلة على ترخيص نقل وزراعة الأعضاء، مفيدًا بأنه إذا تم إدانة أى طبيب باستئصال عضو من أحد المتوفيين دون موافقة أهله تعتبر جريمة ويتم التحقيق بالواقعة فى لجنة التحقيقات بالنقابة، مؤكدًا أنه إذا تم إدانة الطبيب قضائيًا سيتم شطب الطبيب من النقابة إذا ثبتت الجريمة.