بعد أزمة قصر العينى.. الأطباء: الدستور وضع ضوابط للتبرع بالأعضاء.. و1200 دولار تكلفة القرنية الواحدة.. وخالد سمير يكشف حالات جواز استئصالها من المتوفى

نقيب أطباء الجيزة: استئصال القرنية يجب أن يتم بموافقة أهل المتوفى

محمد نصر: استئصال القرنية يحل مشاكل كثيرة للمواطنين

خالد سمير: استئصال القرنية من المتوفى فى حالات معينة

أطباء: الدستور أكد حرمة الجسد ووضع ضوابط للتبرع بالأعضاء

شرط موافقة الأهل

القرنية تكلف 1200 دولار

جواز استئصال القرنية من المتوفى

العقوبات ضد الطبيب المتورط

نص الكتاب الدورى لإعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون

حرمة الجسد

ضوابط التبرع

أزمة كبيرة أثارها عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منذ بضعة ساعات، بعد نشر مقطع فيديو، لأحد المرضى المتوفين داخل مستشفى قصر العيني ويوضح المقطع آثار الدماء التي تنزف من عينيه، حيث أشار أهالى المتوفى أنه تمت سرقة قرنية عينه على -حد قولهم - عند تغسيله.قال الدكتور محمد نصر، نقيب أطباء الجيزة، إن زراعة الأعضاء يجب أن يتوافر فيه موافقة أهل المتوفى قبل اتخاذ أى إجراءات فى هذا الموضوع، موضحا أن استئصال القرنية من المتوفيين يعتبر شئ بسيط جدًا ويحل أزمة كبيرة فى مصر.وأضاف نصر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هناك الكثير من المرضى بحاجة لزراعة قرنية، مؤكدًا أن استئصال القرنية يحل مشاكل كثيرة للمواطنين.وأكد نصر أن الطبيب يستأصل القرنية من أجل خدمة مصر، مشيرًا إلى أن قوائم الانتظار بالمستشفيات بها الآلاف من الحالات التى تحتاج زراعة القرنية، موضحًا أن استئصال القرنية من المتوفين سيحل أزمة كبيرة، حيث أن شراء القرنية من الولايات المتحدة يتكلف 1200 دولار.ومن جانبه قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، ورئيس لجنة التحقيق بالنقابة سابقًا، إن القانون يتيح للطبيب استئصال القرنية من المتوفى فى حالات معينة، لافتًا إلى أن الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون، لا يشترط موافقة أحد – المتوفى قبل موته أو ورثته أو ذويه – قبل الحصول على قرنيات العيون في حالات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء صفة تشريحية لجثثهم، ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح، فضلا عن قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون.وأضاف سمير فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه إذا تم إدانة الطبيب بحكم نهائى باستئصال عضو من أحد المرضى دون الرجوع لأهل المتوفى ودون اتخاذ الإجراءات القانونية يتم التحقيق فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بها.وأوضح أنه فى الغالب يكون الحكم على الطبيب المدان إيقافا مؤقتا، موضحا أن العقوبات بالنقابة متدرجة تبدأ بالتنبيه واللوم، والغرامة والإيقاف المؤقت والايقاف الدائم عن مزاولة المهنة، مؤكدًا أنه إذا كانت الأمور فى نطاق أخذ عضو من متوفى لإنقاذ إنسان آخر تكون عقوبتها إيقاف مؤقت للطبيب بينما الطبيب المدان باستئصال عضو من متوفى دون موافقة الأهل واستخدامها فى شبكة لبيع الأعضاء تكون عقوبتها الايقاف النهائى من مزاولة المهنة والشطب من نقابة الأطباء.أوضح عضو مجلس النقابة أن نص الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون، رخص لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه، كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.كما أكد أن يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك، وتحصل بنوك قرنيات العيون على هذه القرنيات من قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل، وقرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح، وقرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه.والمقصود برؤساء الأقسام المعنية في هذا الصدد رئيس قسم طب وجراحة العيون ورئيس قسم المعامل ورئيس قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى أو الهيئة أو المركز أو المعهد المرخص له في إنشاء بنك قرنيات العيون.وتابع " يصب الاستئصال على قرنيات العيون وليس على العيون ذاتها، ويتم الاستئصال بالأسلوب المتبع طبيا في جراحات العيون، ويقفل الجرح بطريقة جراحية سليمة بما يضمن احترام جسد المتوفى".وفى السياق ذاته قال الدكتور سمير التونى، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن الدستور أكد على حرمة الجسد فى المادة 60 والتى تنص على " أن لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون".وأضاف التونى فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن المادة 61 من الدستور المصرى تحدثت على كيفية التبرع بالأنسجة والأعضاء، حيث أكدت أنه لكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، كما ألزمت الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها، وتنص المادة على أن " التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده، أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون".وأوضح أن الدولة شكلت لجنة عليا لزراعة الأعضاء برئاسة وزير الصحة ونظمت اللائحة الخاصة باللجنة قانون نقل الأعضاء ووضع لها شروط والتى تلزم أن يكون هناك موافقة كتابية للمتبرع وألا يكون المستفيد من خارج نطاق الأسرة، ولا يجوز التبرع من طفل، كما تم تحديد مستشفيات معينة بمواصفات ومقاييس معينة لنقل الأعضاء دون غيرها.وأكد أنه لابد أن يكون للمتوفى وصية مكتوبة بالموافقة لنقل عضو من أعضائه بعد الوفاة، مفيدًا بأنه لا يتم أخذ أي عضو من المتوفى إلا بعد التأكد من وفاته ووجود لجنة من ثلاثة أفراد مشكلة من طبيب عناية مركزة وطبيب جراحة مخ وأعصاب، و طبيب تخدير، مشيرًا إلى أن الدستور ألزم الدولة بتحديد آلية لنقل الأعضاء.وأردف بأن الإخلال بأى شرط من الشروط يتم إلغاء التصريح للمستشفيات الحاصلة على ترخيص نقل وزراعة الأعضاء، مفيدًا بأنه إذا تم إدانة أى طبيب باستئصال عضو من أحد المتوفيين دون موافقة أهله تعتبر جريمة ويتم التحقيق بالواقعة فى لجنة التحقيقات بالنقابة، مؤكدًا أنه إذا تم إدانة الطبيب قضائيًا سيتم شطب الطبيب من النقابة إذا ثبتت الجريمة.